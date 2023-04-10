美国鹰派议员格雷厄姆赞同使用军事力量保卫台湾

美国资深共和党参议员林赛‧格雷厄姆（Lindsey Graham）周日（4月9日）表示，随着与中国关系紧张加剧，他将使用美国军事力量保卫台湾的问题纳入了考虑范围。

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上周，美国众议院外交事务委员会主席迈克尔‧麦考尔（Michael McCaul）向福克斯新闻表达了向台湾派军的可能性，并率领一个两党代表团对台湾进行了为期三天的访问。这之后，美国参议院司法委员会首席共和党人、南卡罗来纳州联邦参议员格雷厄姆4月9日周日在福克斯新闻台采访时强调：对中国的威慑是必要的。他认为，美国需要加大努力，让台湾为可能遭到的中国攻击做好准备，并在该地区增加更多的部队。

格雷厄姆告诉《福克斯周日新闻》（Fox News Sunday）节目，“是的，我对动用美军保卫台湾持开放的态度，因为这样做符合我们的国家安全利益。” “国会的问题是，我们是否应该与台湾岛签订防务协议？我们没有。”

格雷厄姆认为：“战略上的模糊性是行不通的。”“在阿富汗之后，中国认为商店是开放的，你可以在拜登的眼皮底下进去，拿走你想要的任何东西。”

格雷厄姆补充说： “我相信一个中国的政策，但我愿意为台湾而战，因为台湾是一个民主国家。几十年来，我们一直与他们站在一起。”“我会让台湾获得他们所需的F-16战机，并增加训练。”“我将把战争力量转移到韩国和日本”。“我会升级我们的博弈。如果你现在不提高你的博弈水平，你将会有一场战争。”

美国长期以来一直采取战略模糊的政策，为军事上保卫台湾的可能性留有余地。格雷厄姆发表上述评论之际，中国正在台湾附近进行军事演习。

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