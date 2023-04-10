许志永等两名中国维权人士获重刑14和12年  「709」以来最重

中国/人权

在法国总统马克龙带着巨额商业合约由中国返回巴黎之後不久，中国着名维权人士许志永和丁家喜今(10日)早被指触犯「颠覆国家政权罪」而分别判监14年和12年。有熟悉情况人士向本台指出，这是主犯级别的刑期，亦是2015年「709」大肆抓捕维权律师以来最重的判刑。维权网以「令人愤怒」形容判决，而以美国为基地的民间组织人权观察则呼吁中国立即撤销判刑，指当局指控毫无基础，闭门审讯的过程亦问题多多。

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发起和参与新公民运动的许志永和丁家喜二人被羁押三年多後，今早於山东省临沭县法院开庭审理。二人的代理律师已收到该省临沂市中级法院通知。

许丶丁二人本身是律师，因维权而被当局吊销执照，并同於2014年以聚众扰乱公共场所秩序罪分别被判监4年和3.5年，出狱後继续参与新公民运动。2019年12月，许丶丁与其他维权人士和律师在厦门聚会，讨论时政和中国未来；同月26日，丁家喜首先被山东公安从其友人家中带走，当局接着开始抓捕参与和涉及这次聚会的人士，先後有二十多人被失踪丶被传唤或被拘留，被指涉嫌煽动或颠覆国家政权，以及寻衅滋事。而许志永在逃亡期间仍向中国国家主席习近平发出「劝退书」，後於2020年2月被公安带走，四个月後被正式逮捕。而「颠覆国家政权」或「煽动颠覆国家政权」等相关罪名是北京政府经常用作压制不同声音的罪名。

许志永在庭上发表长达八页丶题为《美好中国》的陈述书，指他一直怀想的美好中国，是自由丶公正丶幸福的民主中国，但这却成了他今次被入罪的指控，质疑「做真公民就是颠覆？」 反批政权合其虚伪荒诞和腐朽不堪。他指出，无数先人已为美好中国而奋斗，期望大家以公民之姿扛起这时代，相信「三千年之大变局将在我们这一代完成」。

人权观察高级研究员王亚秋在判决後发表的声明中形容，中国法院对许丶丁二人的判决滑稽，反映习近平对和平行动主义的敌视，呼吁各国政府一起要求中国当局立即俘条件释放二人。他更期望外国领袖在急急与中国恢复正常商业往来之前，看清楚北京是如何对待这些着名维权人士，认为国际社会应与付出高昂代价去为每个中国人争取的人同行。

现年50岁的许志永，是北京大学法学博士，是大学讲师，宪政学者，公盟重要创始人，新公民运动倡导者。2009年中，他创办的公盟被取缔，本人被控涉嫌偷税并被捕，之後获保释，暂获自由。2012年11月，许志永向习近平发公开信和发传单，2014年被法院以「聚众扰乱公共场所秩序罪」判刑4年。许曾是两个笔会的自由写作奖得主。

至於快将56岁的丁家喜，本身是商业律师，後来积极参与新公民运动，曾得2021年中国人权律师奖。其後与许志永同因2014年聚众滋事案和2019年「厦门聚会案」被捕。

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