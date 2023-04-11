世卫：广东省日前报告的56岁女性H3N8患者死亡

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世界卫生组织4月11日通报，广东省日前报告的一名56岁女性H3N8患者死亡。该组织担忧禽流感病毒或催生下一次人类大流行病。

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中国广东省疾控中心官网3月26日称，该省中山市报告1例H3N8病例，病患是一名56岁的女子，有多发性骨髓瘤等基础病史，发病前有活禽暴露史，居住地周边有野禽活动史。

世界卫生组织4月11日通报，广东省日前报告的一名56岁女性H3N8患者死亡。

这并非中国首次出现人感染H3N8禽流感病毒病例，去年4月26日，中国卫健委曾通报河南一名4岁男童感染H3N8禽流感病毒。中国专家当时称，该男童感染H3N8禽流感病毒为禽源性。此病例是全球首例H3N8禽传人病例。

21财经网于今年3月29日报导，中澳科学家通过分析近50年（1970年至2016年）的七万多条动物流感记录后表明，“下一次席卷人类的大流行病可能是一种在动物身上制造的新流感病毒株引起，而人类对这种病毒几乎没有免疫力。”

报导称，这一研究由复旦大学和悉尼大学合作在《One Health期刊杂志》上发表，研究人员的结论是，禽流感可能是下一个新的大流行毒株的来源。

禽流感是由禽甲型流感病毒引起的家禽和野生禽类感染的高度接触性传染病。禽流感有非常多种的亚型，鸟类是它们的天然宿主，这增加了禽流感成为人畜共患病的可能性。

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