广东逾四千多个事业单位岗位容港澳居民投考 未具党员身分料成障碍

中港/人才市场

在香港人才外流问题日益严重而港府需要四出「抢人才」之际，广东省在今(12日)午结束的事业单位统一招聘高校毕业生中，接受香港和澳门青年投考，涉及的职位有4279个，占总招聘职位的32.8%。不过，事业单位多招聘具中共党员或共青团员身分者，料将成为港人不易跨越的门槛。

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广东省事业单位今年集中公开招聘的职位超过1.3万个，而港澳居民可报考的，是广州丶深圳丶珠海丶佛山丶惠州丶东莞丶中山丶江门丶肇庆及省直驻各地事业单位的岗位，范围涵盖教育丶卫生丶文化丶科技丶道路建设等多个行业领域。报考方法及资格与中国内地毕业生看齐。

统一投考由本月10日至12日举行，现时未知港澳居民报考情况是否踊跃，但合资格的港人数目应有数千人之多。根据中国教育留学交流（香港）中心的数据，去年通过文凭试报考内地高校的香港学生人数有4890人，比去年增加2.2%，创历届新高，人数亦是连续三年增加。

负责统一招聘的广东省人力资源和社会保障厅负责人接受《大公报》访问时表示，港澳的毕业生丶港澳居民和青年可以无差别丶一体化地报考粤港澳大湾区等内地所有事业单位，尽管内地的薪酬水平低於港澳，但胜在工作稳定丶社会福利保障完善，且所在地的生活成本丶总体消费指数比较低。而本身就读暨南大学的广东高校香港学生联合会执行主席欧斐婷认为，了解两地发展形势是香港学生的优势，但若能在招聘信息中加入应考资料，将可鼓励更多港澳人士投考。

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