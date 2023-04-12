德国政府重新审查此前批准的中资入股汉堡港

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针对中资入股德国第一大汉堡港集装箱码头这一投资计划，在德国政府数月前批准后，今天4月12日周三德国政府宣布重新进行审查。

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德国政府今天表示正在重新考虑几个月前授予一家中国集团入股德国汉堡集装箱码头股份的授权，主要因为该集装箱码头现在被归类为德国“关键基础设施”。

德国经济部发言人贝特·巴伦 (Beate Baron) 在新闻发布会上说，随着情况发生变化，我们正在进行重新审查，但我无法预测该程序的结果。

德国政府在去年10月批准了中国远洋运输公司入股汉堡的集装箱码头的相关投资协议，就是中远集团的参股份额从此前的35%降至24.9%，中方公司影响力减少、没有否决权，以便平息德国各界人士对此的批评。

随后，负责计算机安全的独立德国管理机构BSI把该集装箱码头列为“关键基础设施”，这种分类特别需要加强对外国资产的监控。

德国政府内部批评肖尔茨此前支持中资入股汉堡集装箱码头。

德国的汉堡港口是德国最大的商业港口，也是欧洲第三大港，排在荷兰鹿特丹，比利时安特卫普之后。

中国是德国重要的经济伙伴，有强大汽车行业等市场，德国长期以来迁就北京，但在最近一年多的时间柏林态度开始强硬。

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