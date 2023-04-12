法经济部长勒梅尔：法国是美国“坚实可靠的盟友”但应与中国保持对话

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法国总统马克龙"欧洲主权论"继续引起各方关注。法国经济部长勒梅尔4月12日周三重申，法国是美国“坚实可靠的盟友”，但法国也有必要与中国保持对话。勒梅尔强调，马克龙在访问中国之前与拜登通了电话，协调法国与美国在中国问题上的立场。

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法新社消息，正在华盛顿参加国际货币基金组织 (IMF) 和世界银行春季会议的法国经济部长勒梅尔表示：“我们(法国）将继续成为美国强大而可靠的盟友。这一点不容置疑。”

勒梅尔强调：马克龙总统在访问中国之前与拜登总统通了电话，目的是切实地协调法国与美国在中国问题上的立场。

法新社称，马克龙提出在台湾问题上欧盟不应成为美国或中国的"随从"，马克龙这番言论在美国及欧洲内部引发一波质疑，并被解读为在与华盛顿保持距离。

经济部长勒梅尔在华盛顿被问及上述言论时表示，当务之急是要求中国停止台湾局势升级。

在经济议题上，勒梅尔表示，“美国一些(人士）主张，西方经济，包括美国和欧洲的经济应该与中国经济完全脱钩，而事实上“中国和美国之间的贸易总量从未如此之高”。

勒梅尔继续表示， "所以人们是在要求欧洲放弃'在美国和中国之间仍在增加的贸易'"。

根据美国商务部的数据，美国和中国之间的商务进出口贸易在2022年达到历史最高水平，自2019年美中贸易战以来，中国与美国最大贸易伙伴的地位首次让位给欧盟。

勒梅尔认为，无论在不想俄罗斯出售武器，还是应对气候变化等问题上，都有必要继续谋求中国的参与。

另据路透社周三援引一位法国外交消息人士表示，马克龙对他的言论负责，在马克龙访问中国之际，他向习近平强调了和平解决台湾问题的原则。

消息人士并称，在这一点上，马克龙与美国总统拜登早有"共识"。

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