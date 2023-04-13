中国房地产融创集团复牌后市值大跌 凸显国内房地产市场低迷

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中国房地产企业巨头融创在停牌一年多后今天在香港股市复牌，恢复其股市交易第一天其市值却暴跌达到96%，显示中国房地产市场低迷。

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中国房地产重要开发商之一融创在停牌一年后今天4月13日首次重返香港股市，第一天股市交易却遭遇创纪录的暴跌，跌幅达到96%，总市值蒸发超过2千5百多亿港元。

这对已将陷入困境中国房地产企业来说是一个新的打击，也让外界担忧负债累累的中国房地产市场的重新复苏。

融创此前在2022年4月1日，宣布无法公布其财务业绩，随后在5月因无力偿还2800万欧元贷款利息宣布违约，随后被香港股市停牌，许多其他中国房地产开发商都经历过这种类似情况。

随后融创分别在去年12月、今年3月完成发布2021年和2022年年度业绩，另外融创集团于 2022 年 12 月提出了重组其91亿美元债务的计划，要将高达 40 亿美元的离岸债务转换为普通股。

融创集团在今年3月商宣布已与一批债权人达成协议，但一些分析师对此表示怀疑，由于中国房地产市场低迷，融创很难获得债权人的批准。

自从2020年以来，北京对中国房地产行业过度负债采取了严厉管控措施，导致中国房地产开发商信贷紧缺。

与融创集团一样，许多中国房地产集团此前已经陷入财务困境，如恒大等濒临破产边缘，现在对住房需求下降更是加剧了这些困难。

自从2022 年以来中国房地产市场形势严峻，一些买家不满房地产商施工和交付延误，暂停付款，导致房地产危机进一步加深。

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