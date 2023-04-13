习近平真的要对太子党刘亚洲下手？

习近平与太子党

近来关于前中国人民解放军空军上将、红二代刘亚洲可能被判重刑的传言不断。被视为“开明派”人物的刘亚洲处境究竟如何，被囚，半自由，自由？我们无法从独立渠道核实。但中国官媒突称其为“中国军队的头号汉奸”让人惊骇。

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香港媒体『明报』三月下旬的报道似乎并非空穴来风，一向消息灵通的这家亲中媒体日前传出消息称，刘亚洲可能因涉及要案要被判死缓，直指其“恐将牢底坐穿”。

『星岛日报』4月12日报道援引多个消息来源称，“中央军委纪委已经完成对其调查，涉案金额巨大，移交军队司法系统。”报道还指“鉴于其影响颇大，军队已经展开清理‘刘亚洲余毒’，要求清理其‘有害讯息’”。

更能坐实刘亚洲处境的似乎是官媒『红色文化网』？该网4月12日发出“刘亚洲在为谁殉道”长文讨伐，痛骂其为“两面人”、隐藏在军中的“第五纵队”、“普世价值的吹鼓手”、“中国军队的头号汉奸”、“带路党的带头人”，杀气腾腾。

如果没有得到高层指示，或者暗示，『红色文化网』岂敢对前空军上将，红二代刘亚洲如此恶狠狠地咒骂，“非要置之于死地而后快”？

前中共中央党校教授，目前旅美的学者蔡霞疾呼：“刘亚洲，第二个任志强!刘亚洲之劫难预示更大的浩劫来临。”

蔡霞在推文说：请高度注意这篇文章发出的信号：“1，习帝要置刘亚洲于死地!我们常说极权统治下，无言论自由，以言获罪。这篇文章传递的信号是：以言定死罪!足见习的心狠手辣。2，经历过文革的人都知道，文革时怎么对刘少奇口诛笔伐的？对刘亚洲这套即是对刘少奇的再现…”

刘亚洲现年70岁，是中共空军上将、第十八届中央委员；历任北京军区空军政治部主任、成都军区空军政委、中共空军副政委兼纪委书记、国防大学政治委，2017年初退役。他的父亲刘建德，曾任兰州军区后勤部副政委。

刘亚洲是中国前国家主席李先念的女婿，是当然的红二代，太子党。但自习近平独裁以来，红二代地位今非昔比，刘少奇长子刘源早退，薄一波儿子薄熙来入狱，曾为空军政委的刘亚洲上将也属于早退之列。

刘亚洲是中国军队中的文将，文章颇丰，著有九卷本『刘亚洲文集』。他的形影动作，通常是有自己的文章佐证的，许久以来，看不到他的新文章了，他的旧文，仍有漏网之鱼，另外，对他的官方介绍仍然存在。

这符合许多中共高官落马特征，被正式“定性前”，已经被关了数月，暗中审查，等到公布罪名时，一切已经内定。

假如刘亚洲真的被打入囚牢，那么，习近平这样做的理由是什么呢？网上流传的作家毕汝楷文字称，习近平有个内部讲话，专门脱稿谈刘亚洲的问题，指责刘亚洲有政治野心。

至少，外界所知的是，刘亚洲主张军队国家化，而且曾致信习近平，建议调整新疆政策，不赞成暴力治理新疆等，因此被警告“妄议大政方针”。

香港『明报』援引多方消息指出，当局对刘亚洲的调查近期进入结案程序，刘亚洲身陷要案，涉嫌以基金会、协会等名义聚敛财富、有严重经济贪腐问题等等。该报援引多个“京城消息人士”称，刘亚洲或被重判死缓。

明报援引的理由同习近平反贪腐以来要把高官拿下来的理由如出一辙：明面的罪名统统涉及经济贪腐问题。中共高官涉及贪腐问题，一方面是一个普遍的不公开的秘密，高官贪腐，体制使然，入了中共体制下的官场，保纯粹清白之身极难。但为什么有的高官被以贪腐治罪，有的虽千夫所指大贪官，却安然无恙？众多观察人士发现习的反贪原来是选择性反贪，选择的对象多为自己的对手，可能的潜在的对手，或者被视为忠诚度不够的高官。

『红色文化网』长篇文章则从刘亚洲诸多的著作和文章里寻找他“反党”“反习”的蛛丝马迹。

刘亚洲曾在文章中写道：“我愿意做思想先锋，我愿意做自由思想的殉道者。我连活着都不怕，还怕死吗？在中国，讲真话真难啊。我愿意做自由思想的殉道者。”『红色文化网』以文革文章的笔调质疑：“刘亚洲是一个什么样的先锋？要为谁殉道？”

文章批刘亚洲“嘴上也讲与党中央保持高度一致，背地里则贩卖他自己夹带的私货，长期与党中央唱对台戏，试图影响和改变中国的战略方针，影响中央的战略决策和部署。”

从这篇文章看，刘亚洲的“罪过”都与“民主”、“选票”、“军队国家化”、“人性”等有关联。

刘亚洲曾在文章中说：“现在是个选票出政权的时代。作为领导人，只能因势利导。民之所好好之，民之所恶恶之。因此，大陆内部的改革尤其是政治体制的改革是两岸关系发展的关键。”

红色网则批“刘亚洲全盘否定中国共产党领导下多党协商的民主制度，否定人民代表的民主制度和共产党内的民主制度。” “鼓吹西方民主制度，要从根本上动摇颠覆我们党的执政地位，为实行多党制打下理论基础”。

刘亚洲担任中国国防大学领导期间，曾向中共中央建议把“中国人民解放军国防大学”更名为“中华人民共和国国防大学”，被批为试图实现“军队国家化”、“军队非党化”、“军队非政治化”。文章指“军委主席负责制是确立习近平主席在军队中的领导核心”，而刘亚洲极力抵制，背地里干着“砸锅”和“掘墓挖墓”的勾当。蔡霞则认为，“军委负责制的实质是习变党军为习家军”。

『北京之春』荣誉主编胡平就刘亚洲的处境发推文判断：“这次他被判重刑，罪名想必是经济腐败、生活腐败一类，但真正的问题一定是在政治上。有传言说他卷入反习的政变。我以为这不可能，更可能是“妄议中央”。我先前讲过，搞专制必须打压百姓，搞独裁还必须震慑同僚。习近平是靠红二代太子党的身份上台，他就一定要排斥打压其他的红二代太子党。”

他认为，“刘亚洲称得上是一位少有的开明派人物”，2010年刘接受凤凰周刊专访，表示“十年之内，一场由威权政治向民主政治的转型将不可避免地发生。”从此言判断，刘应对当时中国的走向持乐观态度。

九一一事件后，刘亚洲写文章，对美国遭到攻击后中国一些人的幸灾乐祸痛心疾首。他认为，这是很悲哀的。如果这样的人爱中国，那中国还有救吗？刘亚洲还认为，除了个别国家，中国一部分老百姓在911事件中的表现是离世界主流文明最遥远的。

刘亚洲在“信念与道德”内部讲话中，曾把中美两国制度拿来比较：美国的干部制度，美国的竞选机制，能够确保决策者是一批精英。我们中国的悲剧，大到国家，小到一个单位，多数的情况是，有思想的人不决策，决策的人没有思想。有脑子就没位子，有位子就没脑子。美国正好相反，他的宝塔尖体制，正好把一批精英弄上去了。

中国的政治形势是在两年后的2012年，习近平登上权力宝座后，急剧反转的，愈来愈独裁，愈来愈孤立，与美国关系败坏，视普世价值为敌。

香港作家颜纯钩脸书的文章对刘的评价也不低：“刘亚洲是什么人？刘亚洲是中共军政高干中难得一见有真才实学和独立思想的人才，他虽是文人出身，却有高屋建瓴的思想。他不是共产党的原教旨主义者，很少讲空话套话，谈政治军事问题依书直说，敢于痛陈自己的观点。他又是才气纵横的作家，敢作敢为，不在其位敢谋其政，他是时代的弄潮儿，虽千万人吾往矣。”

看来他相信刘已深陷囹誤：“习近平重判刘亚洲，是摆脸色给红二代看，暗示任何人与我过不去，都不会有好下场。不管你家老子从前地位多高，今日不服管就自讨苦吃，正如老毛整刘少奇，老邓整胡耀邦。”

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