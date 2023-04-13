卢拉访华 指责国际货币基金组织 质疑美元国际货币地位

巴西/卢拉访华/政治/经济

正在中国访问的巴西总统卢拉4月13日周四在上海强烈指责国际货币基金组织，同时使用美元进行贸易提出质疑。卢拉结束上海之行后，周四晚抵达北京。

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法新社消息，卢拉12日晚上抵达上海，对中国展开为期4天的国事访问，13日下午参观中国电讯设备供应商华为上海研究所。

法新社称，这位前工会领导人在上海表示：“任何领导人都不能因为别人负债累累而用拿刀抵着他喉咙的方式工作”，卢拉特别指责国际货币基金组织（IMF）“窒息了阿根廷等国家的经济，而阿根廷是巴西的邻国，卢拉与阿根廷总统，左派的费尔南德斯关系良好。

总部位于上海的金砖银行行长由巴西前总统迪尔玛·罗塞夫 (Dilma Rousseff)（2011-2016 年）担任。这个由巴西、中国、印度、俄罗斯和南非组成的新兴国家集团成立于2006年，当时是卢拉担任总统的第一个任期（2003-2010 年）。

巴西是拉丁美洲最大经济体，卢拉在上海也对美元仍作为大多数国际贸易主要货币提出质疑。他说， “为什么所有国家都必须使用美元进行贸易？是谁决定美元成为（主导）货币？” 卢拉表示， “今天，一个国家必须获得美元才能从事出口，而该国应可以以本国货币进行”。

3月底，在一个有数十名巴西企业主参加的中国经济论坛上，巴西与中国签署了一项协议，规定两国的贸易可以用本国货币进行，而不使用美元。

卢拉并表示，巴西在其极右翼前任博尔索纳罗 (Jair Bolsonaro) 任内被孤立后，现在又重返国际舞台。卢拉说，“巴西缺席世界重大决策的时代已经结束。我们又回到了国际舞台”。

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