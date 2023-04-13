彭帅事件不了了之 国际女网巡回赛重返中国

彭帅指控张高丽事件

资料照片：网球场上的彭帅。彭帅自指控前中共高官张高丽性侵以来，其命运引发国际社会强烈关注。

曾表明彭帅性侵事件没有结果绝不返回中国的国际女子网球协会WTA，在没有替彭帅赢得官司的情况下，决定9月起恢复在中国的赛事。

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2021年11月2日，曾获世界女子网球双打冠军的彭帅在微博账户发长帖揭露，自己遭到中共中央政治局前常委、国务院副总理张高丽性侵，随后，国际女子网球协会决定暂停在中国的赛事。

现在，国际女网在通告中无可奈何地承认：“在中国停赛16个月，我们的球员和我们的赛事为此付出了巨大代价，并没有出现任何改变的迹象。”为此，决定取消在中国暂停女子网球赛的禁令，九月起在中国恢复赛事。

2021年12月1日，国际女子网球委员会宣布，“不管经济代价多么严重”，暂停在中国比赛，以示全力支持敢于揭露中共前常委张高丽对其性侵的中国女子网球健将彭帅。

国际女网协会周四表示，对当初在中国暂停比赛的决定并不后悔，但现在是恢复比赛的时候了。该协会同时声明：将继续支持彭帅，支持全球奋斗的女性。

现年38岁的彭帅是温布尔登和法国网球公开赛的双打冠军，2021年11月，她在中国社交网络微博上发布了一条长信息，指控年长40岁、已经退休的前副总理张高丽在让她成为其情妇之前对她进行了性侵犯，彭帅随后消失了一段时间。

彭帅是国际知名度很高的女子网球健将，加之其揭露的性侵主角又是中国权势极大的前中共常委，此时曝光后，引起海内外轰动。

在消失一段时间后，彭帅短暂露面几次，均被外界怀疑是当局为了消声的有组织行动。其中一次是2022年2月北京冬奥会期间，中方特意安排了彭帅与法国『队报』的访谈以及与奥林匹克委员会主席巴赫的会面。

但是彭帅的每次短暂露面，都有中方官员陪同，国际女子网球协会因此对彭帅的真实处境、她的个人安全以及她是否有言论自由十分不安。

除了担心彭帅的个人安全，彭帅在中国的每次公开露面，拍摄场面或经组织安排，或对画面进行了剪辑，更令外界生疑。

这也就是国际女子网球协会一直抵制重返中国举行赛事的理由。该协会对现在恢复中国赛事感到遗憾，但也表示协会得到了彭帅亲人和周边人士的保证：彭帅和家人目前一起生活在北京，很安全。

国际网球大赛中国赛事利润丰厚，国际女子网球协会承认重返中国是面对强大的财政压力，但对其抵制中国赛事的行动一直没有得到足够的关注也感到遗憾。

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