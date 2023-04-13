彭帅指控张高丽事件

2019 年 1 月 15 日，在澳大利亚墨尔本举行的澳大利亚网球公开赛首轮比赛中，中国选手彭帅向观众挥手致意。彭帅在公众视野之外近三周出现，2 月 21 日在与国际奥委会主席巴赫视频对话后仍未大小国际疑虑。

前世界女子网球双打一号明星、中国健将彭帅撰文控诉前中共常委张高丽性侵，有“以卵击石”的绝望和决绝，在国际网球界声援下，“彭帅在哪里”呼声响彻海内外……一年半后，事件突然以力挺彭帅的国际女网协会取消禁令，恢复中国赛事告终。其中周折，一言难尽。

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控诉张高丽

2021年11月2日，彭帅在微博认证账号发表长帖，揭露自己与前中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽一段“带毒”的私情。张高丽年长彭帅40岁，2013-2018，曾经是中共中央政治局七常委之一。

帖子揭露，张高丽七年前和她发生过性关系，当时张是天津市委书记，张担任常委后断绝了与彭帅的联系，退休后再次找她，邀请她到他家并强迫她发生性关系。彭帅表示，她无法“接受”这一强迫的性行为。她在帖子中还说，自己常常遭受张高丽妻子的言语攻击。

彭帅或预感到揭露张高丽不会有好结果，她在指控张高丽的帖中表示：“我知道对于您位高权重的张高丽副总理来说，你说过你不配。但即使是以卵击石，飞蛾扑火自取灭亡的我也会说出和你的事实”。

事情暴露后，目前七十余岁的张高丽，未作任何反应。华盛顿邮报2021年11月24日报道分析，“尽管共产党精英成员有婚外情并不少见，但张先生是第一个面临如此公开性侵犯指控的人物”。可见事件的敏感与危险程度，以至于官方喉舌胡锡进被委以重任专以英文发推向海外散播彭帅“平安”的信息时，竭力避免提起“张高丽”，只以“那事”代之。

失踪

在微博长文公布不久，彭帅突然失去了消息，时间持续两周之久。在全球网球界引发巨大的担忧。

美国女子网球明星塞雷娜-威廉姆斯随即发表声明声援，表示“痛心和愤怒”。她在推文中表示，“我们不能沉默，必须对这件事进行调查。”

11月中旬，国际女子网球协会打破沉默，要求北京当局就彭帅指控的性侵事件展开调查。

联合国以及多个国家要求中国对彭帅的个人处境进行公开说明。欧盟11月24日要求中国当局拿出“可验证证据”，证明彭帅的安危与下落。并对彭帅指控遭遇中国高官性侵一事进行“透明”的调查。

“复出”

彭帅失踪，国际呼声太大。中国负责对外报道的官媒开始不断发表声明，公布照片和视频，以示彭帅“人身安全”。

2021年11月17日，中国环球电视网公布一段截屏，和一封据称是彭帅本人寄给国际女子网球协会的“亲笔信”，彭帅在信中称，国际女子网球协会使用的她遭受“性侵”概念并不正确，她目前状况很好。

但是，国际女子网球协会对这封所谓的“亲笔信”深表怀疑，不认为这是彭帅个人所写。

露面

官媒开始有步骤施放彭帅“自由活动”但是在多人“陪同下”的视频，国际舆论照旧怀疑，最后出了一个大场面，巴赫通过视频与彭帅“聊天”，让国际奥委会得出彭帅“平安无事”的结论。

2021年11月21日，国际奥林匹克委员会主席巴赫宣布，他与彭帅进行了30分钟的视频对话。该组织补充说，彭帅表示自己的状况“健康安全”，她还希望私人生活不受干扰。

巴赫与多人陪着彭帅“聊天”的场面再度证明彭帅活着，但无法证明彭帅是否真的得到了自由。这件事却让人们发现，张高丽曾经是北京冬奥筹委会的负责人，与巴赫早就打过交道。

暂停中国赛事

国际女子网球协会在当年12月1日宣布，暂停在中国的赛事，该协会主席西蒙表示：“凭良心，我无法要求我们的健将在彭帅不被允许与外界自由沟通的情况下参加巡回赛。”西蒙还表示，彭帅“似乎遭受了压力，被迫否认自己有关遭受性暴力的陈述。”

与巴赫会面

2022年2月7日，彭帅在北京冬奥会一个场合与巴赫会面。她表示自己“从来没有失踪过”，并且否认遭受过任何“性侵”。

彭帅有限的露面都是在中方官员陪同下进行，因此，她几次露面都无法证明她是否处于自由状态，说的话是否违心。国际社会怀疑中方在有意编织谎言。

WTA再次要求与彭帅通话未果

2023年1月，国际女子网球协会再次要求与彭帅进行“私人”通话未果，同时表示坚持协会的立场不变，重返中国取决于彭帅问题的解决。

该组织希望能在彭帅事件水落石出的情况下恢复中国赛事。

取消禁令

4月13日，国际女子网球协会宣布9月份恢复在中国的网球比赛，同时承认彭帅事件并未出现“丝毫进展”的迹象。

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