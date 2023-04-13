日本首次预测朝鲜导弹将落入领土 拉响避难警报

日朝/导弹

据日本政府称，日本时间13日上午7点22分左右，朝鲜从其内陆地区以高角度向东发射了至少一枚弹道导弹，可能是洲际弹道导弹（ICBM）级。日本政府最初以导弹可能落在北海道附近为由，使用全国瞬时警报系统（J-Alert ） 呼吁避难，但在大约 20 分钟后取消了警报，称这种可能性已经消失。 目前尚未确认有飞机或船只受损。

广告 继续浏览后续

据韩国参谋长联席会议等消息人士称，这枚导弹是在平壤附近以比通常更高的角度，也就是“高弹道”起飞模式发射，飞行了约 1000 公里后落入日本海。一名韩国军方官员表示：“这是一种新型中程或远程弹道导弹，也有可能是使用固体燃料的新型洲际导弹。”

日本自卫队统合幕僚长（相当于自卫队军事上的最高长官）吉田圭秀13日在记者会上说，日本预测弹道导弹将在日本领域内落下为战后首例。

早上 7 点 55 分，日本政府发布全国瞬时警报系统警报，要求部分地区“立即撤离”，因为预计导弹将在日本时间早上 8 点左右落在北海道附近。对此，铁道运营公司JR北海道暂时停止了北海道内所有线路的运营，由此影响了交通和日常生活。到早上8点20分，导弹被认为已经坠落，政府发布了“更正”信息，表示已经不可能落在北海道及其周边地。

导弹刚刚发射后，岸田首相立即指示相关机构尽最大努力收集和分析信息。他告诉记者：“我们目前正在确认状况，包括发出全国瞬时警报系统警报等。从现在开始将收到相关报告。” 上午9点过后不久，他在首相官邸对记者说：“朝鲜发射了一枚弹道导弹。我们已经确认它没有落在我国领土内。” 日本政府召开国家安全保障会议（NSC）四部长级会议，讨论今后应对措施。目前已通过其驻北京的日本大使馆向朝鲜提出抗议。

在随后的新闻发布会上，内阁官房长官松野博一表示，发布全国瞬时警报系统警报是“从优先考虑公共安全的角度发布的”，这一决定是“适当的”。

这是日本政府第七次针对朝鲜发射导弹发布全国瞬时警报系统警报。

全国瞬时警报系统（J-Alert）是2007年2月在日本推出的全国性警报系统，旨在迅速向公众通报各类威胁。该系统的警报发布是希望早期发出警告能加快撤离时间，并促进应急对应。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅