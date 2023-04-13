朝鲜发射一枚“新型”弹道导弹

朝鲜/导弹/韩国

朝鲜4月13日周四发射了一枚“新型”弹道导弹。法新社援引据韩国军方称，朝鲜发射的可能是新型固态燃料推动的中远程弹道导弹，这将标志着平壤武器计划在技术和战略上取得重大进展。

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法新社报道，日本政府一度怀疑朝鲜发射弹道导弹可能落在北海道周边，周四上午发布全国瞬时警报系统，后来更正，澄清导弹并未打到其领土。自卫队统合幕僚长吉田圭秀表示，这是首度以为导弹可能落在日本领域内而发警报。

韩国参谋长联席会议主席向法新社表示，“朝鲜似乎发射了一种新型弹道导弹，可能是固体燃料推动的中远程弹道导弹”。

法新社称，迄今为止，朝鲜发射的所有洲际弹道导弹 (ICBM) 都是液体燃料。 但平壤长期以来寻求发展的固体燃料导弹比液体燃料导弹更加稳定，发射准备也更快，这种导弹可能使美军更难发现并摧毁。

在今年2月平壤举行的阅兵式上，朝鲜展示了创纪录数量的导弹，其中包括分析人士推断的新型固体推进洲际导弹。

韩国军方表示，这枚导弹于周四早上7点23分发射，沿轨迹飞行了1,000公里最后落在东海”。

美国敦促朝鲜停止破坏稳定的行动。

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