美国机密文件泄露事件：洩密主嫌已被拘捕

美国/文件泄漏/安全

美国大批机密文件泄露事件调查取得初步结果，美国司法部长加兰4月13日周四证实，美国空军国民警卫队成员特谢拉涉嫌与国防部机密文件外洩事件有关，已被联邦调查局人员拘捕。据美国国防部称，此案对国家安全构成“非常严重”的威胁。

广告 继续浏览后续

法新社消息，美国司法部长加兰 (Merrick Garland)周四 在听证会上的简短新闻发布会上表示，嫌疑人杰克·特谢拉 (Jack Teixeira) 是空军国民警卫队的一名雇员，现已被捕，并将很快在马萨诸塞州（东北部）出庭。

此次拘捕行动是在马萨诸塞州（东北部）波士顿以南的乡村小镇代顿（Dighton）实施的。

美国电视台播放的航拍画面显示，安全部队特工逮捕了一个人。 画面上可以看到一名男子双手放在头上，身穿灰色 T 恤和红色短裤，在被捕前慢慢朝特工后退，然后被押送到一辆车上带走。

加兰表示，拘捕行动没有发生意外。被捕男子将在联邦法院接受传讯。

美国媒体此前报道，特谢拉今年21岁，是枪支爱好者，他在一个社交平台的群组里发放国防部机密文件。报道引述群组成员指，特谢拉并非对美国政府抱有敌意，但曾经谈及美国执法和情报机构企图压制公民，隐瞒信息。

美国国防部发言人莱德表示，在社交网站大量洩露机密文件是蓄意犯罪行为。他并表示国防部正研究如何保护机密信息。

虽然社交网站平台已移除有关泄密文件，但传媒继续披露一些文件内容。有文件显示，美国一直密切关注联合国秘书长古特雷斯在俄乌冲突中的立场，美国认为，古特雷斯在黑海粮食协议中过分迁就俄方利益。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅