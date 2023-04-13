美国防部前印太事务官员：若中国武力犯台美国有四大理由保卫台湾

美中台

这是一幅2023年4月11日拍摄的插图，图中展示的中华人民共和国和中华民国国旗前可以看到士兵的微型模型。

美国国防部前负责印度洋太平洋安全事务的助理部长薛瑞福(Randall Schriver)，日前在伯克利加州大学国际研究所发表题为“防御台湾的论据”演讲，表示：若解放军武力攻台，美国有四大理由出手保卫台湾，其中第一条是：依据《台湾关系法》，美国有义务向台湾提供防御。

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薛瑞福说：1979年，当美国与中华民国断交并承认北京时，国会通过了《台湾关系法》。在法律的某些层面，使之成为对台湾非常强有力的承诺基础。美国被授权，有义务为台湾提供武器或为台湾提供防御。他说“这意味着美军印太司令部在任何时候都有一个防御台湾的计划在案。这是美国的法律义务。”

薛瑞福指出：自1979年以来，相比任何前任总统，拜登对台湾的口头承诺都更进一步，拜登说，若中国入侵台湾，美国将提供防卫。以前的大多数总统都有战略上的模棱两可，但拜登在台湾问题上比我所知的前几任总统更强硬。其中一部分是基于《台湾关系法》。

薛瑞福表示四大理由的第二条是：过问台湾命运 也涉贸易利益。薛瑞福说，台湾是美国在世界上第八大贸易伙伴，是美国在全球范围内第六大农产品目的地。考虑到半导体质量问题，台湾也对美国利益攸关，7纳米晶片以下，80%以上在台湾制造，其中一半由台积电制造。

四大理由的第三条是：台湾海峡战略地位举足轻重；第四条是：台湾是优秀国际公民，与美国志同道合，值得捍卫。

薛瑞福问道：若美国有防御台湾的法律义务而没有履行，那么，对地区的其他国家意味着什么？特别是那些依靠美国进行防御的国家。

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