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美国防部前印太事务官员：若中国武力犯台美国有四大理由保卫台湾
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美国国防部前负责印度洋太平洋安全事务的助理部长薛瑞福(Randall Schriver)，日前在伯克利加州大学国际研究所发表题为“防御台湾的论据”演讲，表示：若解放军武力攻台，美国有四大理由出手保卫台湾，其中第一条是：依据《台湾关系法》，美国有义务向台湾提供防御。
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薛瑞福说：1979年，当美国与中华民国断交并承认北京时，国会通过了《台湾关系法》。在法律的某些层面，使之成为对台湾非常强有力的承诺基础。美国被授权，有义务为台湾提供武器或为台湾提供防御。他说“这意味着美军印太司令部在任何时候都有一个防御台湾的计划在案。这是美国的法律义务。”
薛瑞福指出：自1979年以来，相比任何前任总统，拜登对台湾的口头承诺都更进一步，拜登说，若中国入侵台湾，美国将提供防卫。以前的大多数总统都有战略上的模棱两可，但拜登在台湾问题上比我所知的前几任总统更强硬。其中一部分是基于《台湾关系法》。
薛瑞福表示四大理由的第二条是：过问台湾命运 也涉贸易利益。薛瑞福说，台湾是美国在世界上第八大贸易伙伴，是美国在全球范围内第六大农产品目的地。考虑到半导体质量问题，台湾也对美国利益攸关，7纳米晶片以下，80%以上在台湾制造，其中一半由台积电制造。
四大理由的第三条是：台湾海峡战略地位举足轻重；第四条是：台湾是优秀国际公民，与美国志同道合，值得捍卫。
薛瑞福问道：若美国有防御台湾的法律义务而没有履行，那么，对地区的其他国家意味着什么？特别是那些依靠美国进行防御的国家。
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