贝尔博克访华 纠正马克龙留下的印象？

欧盟与中国

据德国电视一台等媒体综合报道，德国外长贝尔博克于周三傍晚启程前往中国，将对中国进行为期两天的访问。周四，贝尔博克将在天津会晤中国外长秦刚和德国商界代表。周五，这位绿党政治家将在北京与中国最高外交政策官员王毅等人会晤。贝尔博克上次与王毅会晤是在慕尼黑安全会议上。结束访华行程后，贝尔博克将前往韩国和日本。媒体表示，乌克兰和台湾将是她访华的重要话题。贝尔博克访华的消息立即引发媒体极大关注和希望。

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《法兰克福评论报》表示，这是贝尔博克迄今为止最为棘手的旅行。这次短途旅行在出发前几小时才正式公布。周三上午，中国外交部刚刚确认了这次访问，原本受到严格审查的社交网络微博上的用户就质问，自己的国家为什么要接待一个“反华先锋”和“美国的走狗”？热烈的欢迎不应该是这个样子。去年11月，德国总理朔尔茨访问北京时，中国的气氛要友好得多。北京视朔尔茨为一个可靠的盟友。他已经意识到，中国和德国之间的关系内涵是什么：是经济交流、互惠互利，而不是令人烦恼的脱钩和有关人权的喧闹。但贝尔伯克最近也明确表示，她的目标不是在经济上与中国脱钩，而是将风险降到最低点。就在贝尔伯克出发前几个小时，人们获悉，中国中远集团入股汉堡港一集装箱码头一事又可能被推翻，因为该码头现被定为关键基础设施。贝尔博克和她的党内同事、经济部长哈贝克从一开始就反对中远入股。尽管港口问题并不属于她的职权范围，但贝尔博克可能将在北京听到一些不愉快的提问。

德国新闻门户网站t-online.de表示，在中国在台湾外海举行大规模军演和法国总统发表争议性言论后，贝尔博克的中国之行将很棘手。贝尔博克多次批评中国对维族人的压迫，但在经济上表示不能完全与中国脱钩。德国政府始终没有一个统一的中国战略，这也是个问题。贝尔博克领导的外交部编写的战略草案要求将人权摆放在贸易关系之上，但总理办公室特别不同意这一点。该文件后来进行了修改，但尚未完成。无论如何，德国人对贝尔博克访华期望很高。多个党派发出声音，要求她更正法国总统马克龙访华留下的印象。在她领导的外交部，也有人提出了限制损害的说法。也就是说，贝尔博克应该明确表示，欧盟内部在台湾问题上没有分歧，欧洲在这个问题上将继续站在美国一边。但很明显的是，由于贝尔博克对中国的批评立场，她不会象朔尔茨或马克龙那样受到欢迎。贝尔博克也经不起大吵大闹。预计近几个月里，将有中国代表团前来柏林举行政府联合磋商会议。

德国《商报》表示，德国商界对外长访华表示赞赏，但要求她站出来维护公平竞争。

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