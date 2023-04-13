马克龙对台言论被批难以自圆其说

中法关系

法国总统马克龙访问中国回返途中发表的一番有关台湾问题的言论继续在欧美发酵，但他自己并不认为有错。4月12日，他在荷兰说，对两家媒体发表的访谈，他“完全认领”了。

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星期三，马克龙在荷兰进行国事访问时又对媒体重申，法国作为美国的 "盟友 "并不意味着成为 "附庸"。他的财长勒梅尔同日也在华盛顿表示，法国是美国可信赖的盟友，但法国也要跟中国对话。

马克龙在4月6日和7日结束对中国的国事访问回来的飞机上接受《回声报》和Politico政治网站的采访时谈到他珍视的“欧洲战略自主”。然而，无视美国对欧洲安全特别是自俄罗斯入侵乌克兰以来的大量投资，法国总统自以为是的阐释他的诉求："最糟糕的事情是认为我们欧洲人应该在这个问题上做追随者，适应美国人的步伐和中国人的过度反应，"马克龙还说，"如果双头垄断加速，我们将没有时间也没有办法为我们的战略自主权提供资金，并将成为附庸，而如果我们有几年的时间来建设它，我们可以成为第三极，"这位国家元首继续说道："我们不想陷入一个两大阵营对垒的逻辑。

马克龙2019年发表关于“北约脑死亡”的言论，2022年6月，他说，当俄乌战争结束时，应找到一个不要羞辱俄罗斯的外交出路，引发盟友的广泛批评，但是，马克龙继续引发误解，世界报援引分析认为，一次一次的“误解”，引发对法国外交政策方向的质疑，激起美国和欧盟邻国的普遍不满。

况且，马克龙发表这番言论的时机很糟糕，中国当局在台湾沿海发起了大规模的演习，以抗议台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡4月5日在加州会晤。伦敦经济学院欧洲研究所的分析师Mujtaba Rahman认为，"这个时机很不幸。在中国开启演习包围台湾时发表这些言论，而且这是在他对中国的国事访问之后—这是一个错误。""这将被解释为对北京的安抚姿态和对中国侵略开绿灯。马克龙的言论在台湾引起的质疑可想而知，一位台湾分析家担心："爱丽舍宫的立场意味着法国和欧洲有可能为了与中国的关系而放弃基本价值。"

费加罗报的分析认为，通过将美国和中国背靠背，暗示法国在台湾发生战争时将保持中立和沉默，并且由于 "第三条道路"，欧洲将拒绝参与中美决斗，马克龙将自己与一个可能在未来几年陷入风暴的问题保持距离。据他说，欧洲必须远离 "不属于自己的危机"。仿佛它可以远离中国强行吞并台湾而不承担后果。

而此间大多数中国专家认为，拯救台湾海峡和平的唯一机会是加强对中国的威慑。长期以来，法国不想与俄罗斯选边站，疏远了许多东欧伙伴。今天，同样的危险威胁着法国对中国的外交政策，中国领导人习近平和过去的普京一样，毫不掩饰其帝国主义和霸权主义的野心。中国问题专家弗朗索瓦-戈登在为蒙田学院所作的分析中质疑了马克龙的这一思路，"如果总统如此热衷于避免一场灾难性冲突，他是否应该宣布这种 "第三条道路"？劝阻中国不要参与冲突，难道不是首先与应让习近平明白，一旦如此，主要民主国家会联合起来行动，而不是暗示欧洲会继续缺席？”

马克龙的批评者说，在台湾海峡向美国射箭时，他以为自己穿上了戴高乐将军的靴子。事实上，他的双脚陷入了紧张的亚太地缘政治地毯中，这是21世纪全球稳定的一个关键战场。

无论爱丽舍宫如何发誓法国的对台政策没有改变。伤害已经造成，盟友们对马克龙从乌克兰到台湾，面对克里姆林宫的普京到面对中南海的新强人，长期摇摆不定的策略又多了几分疑惑。

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