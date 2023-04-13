马克龙强调对台立场未变 作为美国的盟友并不意味成为附庸

2023年4月12日，法国总统马克龙参观阿姆斯特丹大学科学学院的量子气体和量子信息实验室。马克龙日前访问中国时发表的对台言论引发的批评不断。

法国总统马克龙在访问中国期间对媒体发表的对台、对美言论在欧美引发的批评余波不断，但是，马克龙周三表示，法国作为美国的 "盟友 "并不意味着成为 "附庸"。他对自己在台湾问题上发表的有争议言论“完全负责”，同时强调法国与欧盟对台立场一致。

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马克龙从中国回来不久开始对荷兰进行国事访问，星期三，在与荷兰首相吕特联合举行的新闻记者会上，马克龙对媒体表示，法国和欧盟对台湾的立场是一致的，并未改变，这就是维持现状，支持一个中国的政策，支持寻求和平解决的方案。

马克龙日前结束对华访问时对此间媒体就台湾问题表示，欧洲不应该在“不属于自己的危机”中“跟随美国行事”，他强调，面对美国和中国，欧盟应该奉行“战略自主”，成为“第三极”，此番言论引发欧美舆论强烈批评。

马克龙的谈话立即被解释为欧洲应在美中之间保持“同等距离”，令欧美舆论不可思议的是，美国在俄乌战争爆发后，向乌克兰提供了巨额军援。有批评称，若无美国支持乌克兰抗击俄罗斯侵略，很难想象乌克兰今天的遭遇。

马克龙的批评者还谴责他的言论是对西方民主国家之间团结的挑战。马克龙的这些谈话被媒体公布时，中国在台湾附近进行重大军事演习。这些演习是在台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡会晤几天后启动的。

马克龙周三在记者会上强调，法国希望在保障印太地区的和平时，“不挑衅，不升级”，而是“尊重”和“明确”。

马克龙在阿姆斯特丹的新闻发布会上表示： "作为一个盟友并不意味着成为一个附庸。并不是因为我们是盟友，我们就不再有权利为自己考虑"。

在华盛顿出席国际货币基金组织会议的法国财政部长勒梅尔周三也就此表示，“法国是美国坚定而可信任的盟友，对此不容置疑。但法国也和中国对话”。

他说，马克龙临去中国前，专门与拜登总统通话，协调法美对华立场。他补充说，让中国参与很有必要，这包括不要向俄罗斯提供武器，应对气候升温，以及减轻穷国债务等等。

周三来自法国外交层面的消息证实：马克龙对自己之前发表的谈话“完全负责”。爱丽舍宫的消息强调，马克龙与习近平会晤时，强调台湾问题和平解决是十分必要的。在这一点上，马克龙与拜登总统

是“一致的”。

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