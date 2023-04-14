北京四通桥抗议者彭立发被"时代"选入百大影响力人物

中国/人权/时代杂志/彭立发

美国时代杂志公布2023年百大最有影响力人物名单，其中北京四通桥抗议人士彭立发入榜。据传去年10月他在四通桥悬掛数张横幅，其中一幅写着"罢课罢工罢免独裁国贼习近平"。

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中央社消息，时代杂志（TIME）周五公布2023年百大最具影响力人物名单（TIME 100），分为"时代象征"（Icons）、"先锋人物"（Pioneers）、"巨人"（Titans）、"艺术家"（Artists）、"领导人"（Leaders）和"革新者"（Innovators）等6项类别。

其中被归类在"时代象征"的中国北京四通桥抗议者彭立发，由中国异议艺术家艾未未撰文介绍。

艾未未写道，2022年10月彭立发在北京市中心掛起两条横幅，呼吁中国政府结束国内的新冠疫情清零政策和一党专制。

艾未未指出，抗议活动在中国各地爆发，大家用空白的A4纸张作为异议的象征，截至今日，彭立发和多位参与抗议的示威人士都被拘捕或失踪。

他还写道："他们在专制统治下的个人勇气和反抗，代表了一个必须被历史铭记的重要时刻。"

除了彭立发，还有美国演员黄艾莉、奥斯卡最佳男配角奖得主关继威、中国企业家曾毓群和短视频分享平台TikTok执行长周受资等华人被选入时代杂志百大影响力人物名单。

另外，阿根廷足球巨星梅西、电动车厂特斯拉执行长马斯克、乌克兰第一夫人欧伦娜．泽连斯基（Olena Zelenska）与美国总统拜登等人也上榜。

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