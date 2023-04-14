撇清马克龙访华引发争议 欧盟在台湾问题上展示强硬立场

欧盟-中国-台湾

2023年4月14日，在中国北京的钓鱼台国宾馆，德国外交部长贝尔博克出席了与中国外交部长秦刚的联合新闻发布会。贝尔博克警告中国对台湾军事升级将是世界灾难

在法国总统马克龙访中时一番对台言论引发激烈争议后，欧盟负责外交的最高官员博雷利以及正在访华的德国外长贝尔伯克对北京当局表示，任何通过武力改变台海现状的企图都不可接受。欧盟官员还表示，中国如不为俄罗斯撤出乌克兰领土出力，欧盟将很难维持对中国的信任关系。

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法国总统马克龙日前访华返国途中对媒体表示，欧洲不要成为华盛顿或北京在台湾问题上的 "追随者"，这被批评者解释为与台湾保持距离。这番谈话得到北京赞赏，但引发欧洲盟邦反弹。

正在访问北京的德国外长贝尔伯克周五与中国外长秦刚举行新闻记者会时尖锐地警告中方："台湾海峡每天有50%的世界贸易货物通过，台湾海峡的军事升级对整个世界来说将是一个灾难性的场景”。

本应在周五抵达北京访问的欧盟外交领袖博雷利最后一刻查出感染新冠病毒后放弃旅行，但把准备发言的要点公布在欧盟官网上。

博雷利声明：欧盟对于台湾的立场是一致而明确的，所有通过武力改变台湾海峡现状的企图都是不可接受的。

博雷利同时表示：欧盟与中国的关系取决于北京利用其对莫斯科的影响力寻求政治解决乌克兰战争的努力。他警告说，如果中国不为基于俄罗斯撤出乌克兰领土的政治解决方案做出贡献，欧盟将很难维持与中国的信任关系。他补充说：“面对违背国际法的(俄罗斯)，保持中立是不可信的”。

欧盟方面展示的是，中方具备设法让俄罗斯从乌克兰领土撤出的影响力。欧盟的看法基于这样的观察：自俄罗斯侵乌 以来，中国领导人习近平与普京会面两次；中国国防部长李尚福将于16-19日访问莫斯科。

德国外长贝尔伯克直截了当地指出，“习主席访问莫斯科显示没有任何一个其他国家具备像中国那样对俄罗斯的影响力。”

贝尔伯克进而言之：“中国承诺寻求解决办法是一件好事，但我想明确地说，中国为什么还没有要求侵略者俄罗斯停止战争？我们都清楚，俄罗斯总统普京任何时候都可以办得到”。

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