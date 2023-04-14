欧盟向北京提出交涉要求释放被拘押封足的维权律师

中国/人权

正在德国访问的德国外长贝尔博克在北京对中国的人权状况表示担忧的同时，在北京的维权律师从4月13日起或者被失踪或者被禁止外出。

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去年出狱的北京维权律师余文生4月13日与他的妻子许艳女士在北京地铁站被检查带走，至今下落不明。许艳在被带走的途中通过推特向外界介绍了此一消息。余文生律师认为此事或者与他对当局重判许志永与丁家喜两人提出严厉谴责有关。目前尚且无法知晓两人被关押在何处。

北京维权律师包龙军也在4月14日上午被警方带走，据她妻子王宇律师在推特上介绍，他们被告知被限制出行。

另外两名维权律师王全璋以及李和平律师两家也被禁止出行，据王全璋的妻子李文足在推特上介绍，他们被一些不明身份的人堵住大门，无法出行，这些人拒绝出示他们的身份证件，并且告知他们只要忍两天就过去了。

中国维权律师被拘押被封足 欧盟驻华代表团向北京提出交涉 谴责此举“不可接受” © 网络

欧盟驻中国代表团在推特上表示：余文生和许艳是在前往欧盟驻华代表团的路上被中国当局拘留。王全璋、王宇和包龙军在家中被软禁。欧盟已经向北京当局提出交涉，要求立即无条件释放他们，坚决反对这种不可接受的做法。

德国前总理默克尔在任期间每年访问北京，访问期间的一个不可或缺的活动就是会见中国公民社会的代表，许多维权律师都珍藏着与默克尔女士会见的珍贵的照片。

此外，无国界记者组织也就中国新公民运动创始人许志永丁家喜被重判发表声明，呼吁国际社会加强对中国政府所施加压力，迫其释放许志永及所有114名被监禁的记者和新闻自由捍卫人士”。

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