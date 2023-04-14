法国宪法委员会批准退休改革法案 博尔内："今晚没有赢家，也没有输家"

法国/退休改革/罢工

法国宪法委员会4月14日周五批准引发巨大争议的退休制度改革法案主要条款后，路透社援引总统府爱丽舍宫称，总统马克龙"将在未来数日内签署这项法案；法国总理博尔内称，其立法程序已经结束，"今晚，既没有赢家，也没有输家"。

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法国政府关于将法定退休年龄从62岁提高至64岁的退休改革法案，周五获得法国宪法委员会（Constitutional Council）通过，不过，宪法委员会也称法案某些条款存在法律漏洞。路透社周五晚间从爱丽舍宫获悉，力推退休制度改革的马克龙"将在未来数日"签署这项法案，让其成为法律的一部分。

历经将近3个月的反对抗议后，法国宪法委员会周五裁定，这项立法中将退休年龄由62岁延长至64岁的改革项目有效。

宪法委员会删除其中6项措施，表示这些措施不被视为改革本质的基础，并驳回左派所提针对替代性年改法律进行公投的请求，这项替代性年改法律将退休年龄维持在62岁。

法新社消息，法国总理博尔内周五在推特上发文称，"今晚，既无因赢家，也没有输家"。备受争议的退休改革法案经宪法委员会通过，意味其立法程序已经结束。博尔内表示，宪法委员会裁定这项法案没有违宪。

博尔内连发5条推文表示，这项改革需要法国人的共同努力，相信法国民众有这个能力，但改革也包含了许多改进之处。例如，平均每年增加超过600欧元的退休金的180万退休人员中，女性占到100万人。

博尔内在发布这些推文后发出的一份新闻稿中称，政府保证“通过这项改革，法国的养老金体系将在2030年达到平衡”。新闻稿指出，“政府希望继续与社会各阶层进行协商，改善工作条件并实现充分就业”。总统马克龙下周二将在爱丽舍宫接见工会代表。

法国各政党也纷纷对退休制度改革获得通过发表意见。

左翼法兰西不屈服党"领导人梅朗雄认为，宪法委员会的裁决表明它更关注总统职权而非主权人民的需求。斗争仍在继续，人民需要团结。

极右翼政党国民联盟领导人勒庞表示，“如果宪法委员会的决定完成了改革的程序，改革的政治命运却没有封闭。人民永远拥有最终的决定权，有权为权力更迭做准备。

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