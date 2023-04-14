美国宣布制裁参与贩运芬太尼的中国企业及个人

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美国4月14日周五宣布对涉及中国-墨西哥贩运芬太尼网络的企业及个人实施制裁。芬太尼是一种强效合成鸦片制剂，每年在美国造成数万人死亡。

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法新社消息，美国司法部长梅里克·加兰周五在新闻发布会上表示，美国司法部正针对一场规模最大、最暴力并最多产的芬太尼贩运活动实施打击行动，这个贩运网络“由锡那罗亚州的卡特尔(cartel）经管，并由中国制药公司配合完成。

加兰表示，美国缉毒局（DEA）将采取一切措施保护美国国家安全和美国人民的健康。

美国财政部并制裁了中国的两家实体和身在中国和危地马拉的五名个人，他们参与供应制造芬太尼所需的化合物。

美国财政部外国资产控制办公室提供的新闻稿说，受到制裁的中国企业和个人是：武汉硕康生物科技有限公司和该公司的法人代表姚华涛，和另外三名与这家公司有关的三名个人：该公司的销售代表吴雅琴和吴永昊，以及该公司的合作者王洪飞。另外一家中国企业是苏州小栗医药科技有限公司。

加兰呼吁北京“必须阻止来自中国的芬太尼化合物的不受控制的流入美国。

负责反恐及金融情报的财政部副部长布赖恩尼尔森在另一份声明中说，“非法芬太尼每年造成数万美国人死亡”。

在美国，从2020年到2021年，因服用过量阿片类药物导致死亡人数猛增17%，从 69,000 人增加到 81,000 人。

华盛顿邮报的报道称，作为制造芬太尼所需成分的主要生产商，中国的化工企业在美国芬太尼危机中扮演着重要角色。但目前中美之间的紧张关系正在破坏阻止这些化学成分生产和销售的努力，从而阻碍了打击非法芬太尼的艰难行动。

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