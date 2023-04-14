调查指移民潮半年内再现高峰 後遗症：七成「留港长者」有抑郁倾向

香港/移民潮

港人移民潮及其后遗症之严重，可从一个民调得到反映：36%受访长者有家人移民，而未有随家人移民的「留港长者」有69.9%有抑郁倾向。而一个移民展览公布的参加者网上调查亦显示，约八成半人意向在两年内离开香港，主办单位估计，半年内将为港人的移民高峰潮，留港长者的问题须小心处理。

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移民导致的人才流失以致人力短缺的问题，不同行业和港府均在设法应对，但未有随子女移民的「留港长者」问题，昨(13日)由香港基督教服务处一个调查披露。调查於去年11月至今年2月间以问卷访问203位50岁或以上丶非居於院舍的香港居民，结果发现，这批「留港长者」大部分属退休人士，当中有36%受访者表示，有子女在2020年或之後移民，移民者大部分是长者的最主要照顾者。

调查又发现，相对没有子女移民的长者，「留港长者」在社交情况及情绪健康方而均显着恶化。以「长者支援网络量表」调查，近八成「留港长者」的社交孤立属「高风险」，较没有子女移民的长者多出三成三。若以「老人抑郁短量表（GDS-4）」调查，近七成「留港长者」有抑郁倾向，较没有子女移民的长者多出三成半。

另外，子女移民亦对「留港长者」的健康及生活状况造成负面影响，包括约四成「留港长者」表示子女移民後「记忆变差」丶「更常失眠」丶减少逛街及到茶楼等消闲活动，以及「影响日常开支」。

面对子女移民，调查发现，最多「留港长者」「自救」的方法是「学习使用新媒体通讯方法或软件，以便与在远方的子女紧密沟通」；建设要照顾自己的心理预期及「与地区团体建立关系，以获得处理问题的资源。不少受访者更希望获得心理或小组支援服务。

顺利长者邻舍中心主任翁伟承建议计划移民的子女，应与父母坦诚沟通，特别是照顾安排的期望，及早准备。

另一方面，环凯移民顾问有限公司董事张家禧上月中旬已在一个移民展览上指出，不少移民家庭是「核心家庭」为一组，即是一位申请人及其配偶和未成年子女，故绝大部分移民家庭成员都未必包括他们的父母，移民者在有需要时，应寻求政府或社工协助照顾留港长者。

该个名为第四届国际移民及置业博览的主办方，在展览上公布向已登记参观展览的3.5万名人士进行的「港人移民意向调查」结果，发现当中多达85%受访者表示有意两年内离港，而月入在「15万元以上港元」且有较大移民倾向的家庭群组，占36%；而月入较低的「2万至5万港元」及「2万元以下港元」的家庭，亦分别占23%及19%，反映一般家庭亦有意离开香港。

上述移民展览已是不足一年时间再次举办，主办方称，一连两天的展览录得3.5万入场人士预约登记，较去年上升三成，加上移民查询近三年不断上升和机场恢复正常运作，相信半年内将会是港人的移民高峰潮。

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