香港国安法近三年拘250人 入罪率百分百

香港/国安法

中国为香港订定的《港区国安法》，实施至今近三年，当局至上月底共拘捕250名涉嫌从事危害国家安全行为者，有约150人和5间公司被检控，当中71人的案件已经审结，入罪率为百分百。有关比率不单远高於本地不同级别法院逾五成至近八成的定罪率，连日本被质疑的99%刑事案件定罪率亦自叹不如；但保安局长邓炳强以相关人数指出，显见国安法只针对一小撮人，且每宗拘捕和检控都很认真。

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香港各级法院的定罪率多年来均介乎五成至八成之间，以当局本月初回覆立法会议员书面质询时为例，2022年处於五级法院最低的裁判法院和第三级的高等法院原讼庭，经审讯後的被定罪率相若，分别是54%和 54.2%，而第二级的区域法院，其被告经审讯後被定罪率却达到78.8%。若单以区院计算，其去年的定罪率却较2020年高了11.2个百分点。当局未有解释原因，未知是否与较多2019年反修例运动或国安罪行案件被裁定罪名成立有关。

而在昨(13日)天一个宣传国安教育节目的启播礼上，保安局长邓炳强表示，国安法截至上月共拘捕约250人，151人及5间公司被检控，当中，已经审结的71人全部入罪，其中29人涉及《港区国安法》被定罪或等候判刑。他认为，这反映国安法只针对一小撮人，重申国安法四类罪行清晰，一般市民不会误堕法网。

港府所指的国安法案件，是指涉及《港区国安法》及煽动等其他危害国家安全罪行的案件。

不理联合国专家建议 港府首季再以国安法拘14人

警务处长萧泽颐2月回顾去年的罪案情况时，曾公布国安法的执行情况，将该组数字与保安局昨天公布的数字相比，可见当局今年首季便因国安法拘捕14人丶检控11人。反映港府未有听取联合国人权事务委员会和联合国高级人权专员办事处的呼吁，废除或停止使用国安法或煽动等刑事罪行作出拘控行动。

出席同一启播礼的律政司长林定国继续为备受欧美政府和人权专家的国安法辩护，指国安法案例已经体现被告人有充分辩护的权利，得到公平公开审讯，法官亦有解释判案理由等的法治原则，重申国安法在维护国家安全及尊重人权自由之间已取得平衡，而被定罪人士是超越了人权自由的界线，希望对国安法提出质疑的人摒弃主观情绪，细读国安法，再抚心自问国安法有否违反法治原则及人权自由。

对於有外国媒体指律政司的检控工作另有目的，律政司刑事检控专员杨美琪回应指，有关言论是完全失实丶毫无根据，强调律政司的检控工作不受外部干涉，亦不会看被告人的背景丶政治理念和职业；对被告有利的证据亦会向法庭及辩方披露。她重申，控方有责任毫无疑点地证明被告有罪，强调捍卫法治丶秉行公义是律政司的初心，会公平对待每个被告人，保障香港市民。

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