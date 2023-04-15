中国国防部长访俄  不详的信号？

中国与俄罗斯战争

中国国防部4月14日宣布，国防部长李尚福16日访问俄罗斯。李尚福长期负责解放军装备，出访俄罗斯，会否与俄方密谈提供武器？引起外界关注。

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中国国防部发言人称，“应俄罗斯国防部长绍伊古邀请，国务委员兼国防部长李尚福将于4月16日至19日对俄罗斯进行正式访问。期间李尚福部长将与俄军队领导人举行会谈，参访俄军事院校。”

绍伊古直接参与指挥普京发动的侵乌战争，此刻，李尚福能得到这位与俄罗斯侵乌有重大干系的长官的邀请，向外界发出的是什么信号？

当然，中国对俄罗斯侵乌处之泰然，至今未谴责一字。不光如此，3月20日，国际刑事法庭对普京发出拘捕令后两天，中国国家主席习近平与普京在克里姆林宫隆重会晤，被中国官媒形容为“高光时刻”。

习近平都不怕国际社会谴责，李尚福不过一如中国国防部发言人所言，是在“两国元首的战略引领下，中俄两军关系持续保持高位运行”的情况下访俄的。

但是引起外界注意的是这位长期负责解放军装备的中国国防部长与俄军“务实合作”的内容到底是什么？中国国防部发言人没有透露。

而且，李尚福是有“前科”的。2018年，他曾经因牵涉与俄罗斯主要武器出口商俄罗斯国防产品出口公司的“重大交易”遭到美国制裁，当时他的职务是中央军委装备发展部部长。据指他是中国第一名受到美国制裁的解放军上将。

西方对中俄密切的关系十分清楚。正在北京访问的德国外长贝尔博克14日与中国外长秦刚举行联合记者会时直言不讳：“没有任何一个国家能像中国那样对俄罗斯具有那么大的影响力”。

既然有那么大的影响力，就不要“装好人”了，贝尔博克敦促北京“要求俄罗斯侵略者停止在乌克兰的战争。”贝尔博克的原话是这样，“我必须公开地讲，我自问以中国的地位，为什么直至目前还没有要求俄罗斯侵略者停止战争？”

贝尔博克发表上述谈话当日，中方宣布李尚福国防部长将于两日后访问俄罗斯，西方国家无法不担心。

自从习近平与普京在克里姆林宫亲密互动后，欧盟对北京说服俄罗斯撤军已不存太大希望，但欧盟如同美国，底线是希望中国不要向俄罗斯提供武器。

欧盟外交领袖博雷利14日声明说，“如果中国不为基于俄罗斯撤出乌克兰领土的政治解决方案做出贡献，欧盟将很难维持与中国的信任关系”。来自布鲁塞尔的消息说，博雷利传达的意思其实是，希望北京至少不要向俄罗斯提供武器，这是底线。

最近传出的相关消息都不太好，华盛顿邮报4月13日报道说，根据泄露的秘密文件披露的美国截获的俄罗斯情报，称中国批准向俄罗斯"提供致命武器"，并计划将军事装备伪装成民用物品。

为什么从2月底开始，美国拜登政府开始向北京发出一系列公开和私下的不能向俄罗斯提供武器的警告，华邮说与美方得到的相关情报有关。

现在还没有看到中方向俄罗斯提供了致命武器的具体证据，西方正在密切监视着。

李尚福部长在俄罗斯急需弹药的此刻访俄，与俄罗斯军方加强“务实合作”，不能不引起外界高度关注。

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