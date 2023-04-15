中国行 卢拉没有落入陷阱？

2023年4月14日，在中国北京人民大会堂外举行的欢迎仪式上，巴西总统卢拉和中国国家主席习近平检阅仪仗队。

比起美国，巴西与中国的距离可谓天涯海角，然而巴西总统卢拉给人的感觉与中国很近。

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卢拉访中，中国国家主席习近平给他极高的礼遇，习近平还向他承诺，中国会给巴西“新机遇”。看得出来，这些让这位东山再起的老政治家很高兴。

卢拉在央视采访时甚至说，“我也时常关注在中国进行的足球比赛。我收看巴西电视频道播放的中国足球联赛”，有些网民讽刺卢拉哪壶不开提哪壶，但忽略了卢拉后面一句话：“因为有很多巴西球员在这里踢球……”

卢拉去北京，与北京扩大贸易，强化金砖国家的联系，都是情理中事。但卢拉行前就表示，此行要与中国领导人讨论乌克兰的和平。

卢拉口中的乌克兰战争听起来更像是美国发动的战争。周六，卢拉在北京对媒体说：“美国必须停止鼓励这场战争，一切应从和平开始。”他还说，国际社会应该“说服”普京和泽连斯基，“和平符合全世界的利益”。卢拉“很平等”，把普京与泽连斯基“一视同仁”。

然而没有俄罗斯发动侵乌战争，何须谈论乌克兰和平，去年2月24日，俄罗斯侵入了乌克兰，乌克兰从此失去了和平。如果不是乌克兰人的奋勇抵抗，如果不是乌克兰人的奋勇抵抗得到国际社会的同情和声援，包括军事支持，今天的乌克兰可能已经成了俄罗斯的一部分。

卢拉在北京迎合了习近平的观点，模糊了这场战争的是非曲直，把战争的发动者与战争的受害者混为一谈。直至现在，中国都没有谴责过乌克兰侵乌。俄罗斯侵乌一周年之际，中国提出停火12点建议，欧美不相信中国具备调停的资格，

3月份，习近平在第三次连任国家主席后不久，首次外访选择了克里姆林宫，这是普京刚刚被国际刑事法庭颁发拘捕令后的第三天，习普亲密互动，但对乌克兰总统泽连斯基邀请他访乌则不置一词。此间有分析怀疑，卢拉谴责美国“鼓励战争”恐落入了中方的陷阱。

法新社报道说，重返政坛的卢拉访问中国，目的是强化与中国这个主要贸易伙伴国的经济关系，同时也要利用这个机会重申巴西“重返国际舞台”，并且希望能在乌克兰战争中做“调停人”。巴西如同中国，与西方国家相反，并没有对俄罗斯侵乌参与制裁。卢拉可能认为这反而是优势。

来中国前，卢拉声称要组建一个多国组成的调停国，为乌克兰实现和平努力，在其与习近平会谈后，记者询问习近平是否欣赏他的想法，卢拉没有提供任何细节，他只是说，与普京和泽连斯基对话，“要有足够的耐心”，但他转而强调，“尤其是要说服那些提供武器支持战争的国家，停止!”

巴西方面声称已经 "知悉 "北京在2月24日公开的 "政治解决乌克兰危机的积极立场"。但中国几乎没有与乌克兰对话，而中国国防部长李尚福预计将在几天后到莫斯科，外界怀疑中俄是否在进行秘密军火交易。

根据新华社报道，卢拉和习近平发表声明称，“对话和谈判是唯一可能的”解决危机的办法。呼吁“其他国家”“发挥建设性作用”。在最近中国外交部有关“乌克兰冲突”的一系列声明中，这种话术是在影射西方国家暗中挑唆。

卢拉访中，为他批评西方强权提供了一个最佳舞台。星期四，他批评美元在国际贸易中“无所不在”，指责国际货币基金组织“窒息一些国家比如阿根廷的经济”。他说："每天晚上我都问自己，为什么所有国家都必须用美元进行交易。为什么我们不能使用我们自己的货币？为什么我们不能创新？在金本位制消失后，是谁决定国际货币将是美元？”

卢拉说巴西准备增加与中国的人民币贸易。有专家分析，“随着第一笔人民币贸易交易的完成，巴西可能面临一个新的问题：拥有它不需要的人民币，因为巴西卖给北京的比它从北京买回的多。”

巴西似有自己的难言之隐？法国世界报援引圣保罗大学政治学院教授Yi Shin Tang分析，中国主导者巴中关系，两国的关系是不对称的："巴西希望在目前由中国垄断的金砖国家集团中获得空间，在世界贸易组织中拥有更强的话语权，并在绿色议程（气候问题）上与中国人保持一致”。

卢拉坚信，通过这次访问，他与中国达成了密切的经济和外交协议。他现在必须在美国和中国之间维持微妙的平衡。这位左翼领袖并不担心，他说："我相信，我们与中国的关系不一定必然会引起与美国的摩擦。

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