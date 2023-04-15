五角大楼外泄文件指台湾极易受到中国空袭

五角大楼外泄文件

这是2023年4月8日中国中央电视台播放的视频画面，一架中国战斗机在一个未指明的地点进行了空中加油演习。中国军方宣布4月8日在台湾周边进行演习，这是对美国众议院议长麦卡锡和台湾总统蔡英文加州会面后的报复行为。(CCTV via AP)

『华盛顿邮报』周六披露，根据外泄的五角大楼文件评估，台湾不太可能 在两岸冲突中抵挡中国军方的空中优势，台湾非常容易遭受中国潜在的空袭，而中国民船军用等策略也削弱了美国情报部门迅即发现敌方入侵的能力。

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根据五角大楼外泄的这些机密文本评估， 台湾官员担心台湾的防空系统无法 "准确探测和应对导弹袭击"。台湾只有超过一半的飞机可以在战斗中使用，而为了应对中国发射导弹须将其中一些飞机转移隐藏至少需要一周。 机密文件显示，中国空军在早期建立制空权方面比俄罗斯在乌克兰所做的要好得多。

这些文件是在互联网上泄露的一系列美国秘密文件的一部分，这一泄露使华盛顿感到尴尬。一名21岁的士兵被怀疑是这些文件的幕后黑手，已于周五被起诉。

根据『华盛顿邮报』援引的文件，解放军的现代化、正在加快的作战节奏，以及在靠近台湾的东部战区的军事演习中使用民用船只， "削弱 "了美国情报部门在台湾遭受攻击之前提前发现的能力。

一项评估警告说，中国在台湾周边加强军事活动正在削弱情报界准确跟踪正常情况和升级情况的能力，由此增加了发生事故和误判的风险。北京在过去八个月内两次进行了“模拟两栖攻击、封锁、空袭和联合火力打击的大规模军事演习”，国防大学高级研究院伍斯诺分析，如果未来的演习规模明显扩大，那么对中国的意图的判断就会更加困难。

特朗普总统手下的副国家安全顾问博明表示，虽然制空权 对于成功入侵台湾至关重要，但仅凭这一点并不能赢得战争。不过，他说，台湾在防空方面的缺陷需要其领导人、美国和日本采取紧急措施，以增强击退中国飞机和导弹发射器的能力。

美国参谋长联席会议主席米利将军在 11 月表示，五角大楼正在努力确保台北能够自卫，如果台湾遭到入侵，美国军方已做好准备。他指出，中国军队自 1970 年代以来就没有经历过战斗，如果攻击台湾，将是在玩“非常、非常危险的游戏”。

根据其中一份外泄的文件，由于登岛部队耗油量大，提供汽油的选择有限，中国发动两栖攻击的能力将受阻。评估指出，这将使得解放军在台湾难以站稳脚跟，从而为美国和台湾创造在早期阶段阻止入侵的机会。

其中一项评估还预计，如果爆发冲突，中国将“很可能”利用其太空能力使美国卫星失效，从而剥夺美国有用的情报。该文件称，它还可能依靠卫星对遍布广阔太平洋的美国船只、潜艇和喷气式飞机进行远程打击。

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