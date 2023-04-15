华日：中国试图书写抗疫史 重塑国人新冠记忆

华尔街日报说，在宣布抗击新冠疫情取得胜利两个月后，中国政府试图塑造国人对这场疫情的记忆，不公开疫情影响的相关数据，并查禁不认同政府抗疫功绩的人。

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《华尔街日报》4月13日刊文说，该报查阅发现，中国30多个省、市或区，通常每季度发布一次的尸体火化数量的官方报告要么消失了，要么没有按时更新。有一个城市甚至抹除了2020年初以来的相关记录。

“不忘记 不原谅”

最近几周，中国政府一直在阻挠上海纪念封控一周年的纪念活动，2022年3月上海开始封控的短视频，连同其他许多相关内容的社交媒体帖子，被很多当地人转发后遭删除。

上个月，上海普通市民开始在社交媒体上转发一年前收到的封控通知，打破了此前对政府防疫政策的沉默。一些人在帖子中直言：“不忘记；不原谅。”

上海前法租界一家私人画廊以封控期间生活为主题的画展在今年3月下旬意外关闭，展出方没做任何解释。

三大航空公司

上海证券交易所官方网站最近公布的年报中，一些企业根本不提新冠疫情或新冠病毒，即使清零政策让这些企业蒙受了财务损失

中国三大航空公司谈到财务亏损时，未将疫情列为原因，称其亏损是由地缘政治冲突或高油价造成的。

这三家航空公司和上海证券交易所均未回应该报的置评请求。中国国家网信办和上海市公安局等负责民政、网络空间和公安的政府机构也未回应置评请求。

该报指出，中共过去也曾通过控制信息抹去历史，例如，许多中国年轻人要么对1989年六四天安门事件知之甚少，要么接受了政府的说法，认为是一场为了维护社会安定而必须予以扑灭的风波。

圣安东尼奥三一大学(Trinity University)历史学家吉纳-塔姆（Gina Tam）表示，中共为了塑造公众对其抗疫政策的记忆而采取的行动，体现出该党不愿意完全正视有损其形象的历史。

删除火化数据

流行病学家估计中国死于新冠感染的人数在100万到150万之间。中国卫生部门公布的死亡人数只有大约8.4万人，其中大部分发生在取消清零之后。中国政府表示，这些数据不包括最近在医院外死亡的人。

《华尔街日报》查到去年第四季度中国10多个城市的火化数据是空白的。该报说，遗体火化数据的缺失让估算难度大增。

南京市从2020年第一季度以来，发布的每一份报告都删除了遗体火化数这一项目。另一些地方则推迟了发布报告，也没说明何时公布这些数据。

中国民政部和南京市有关部门都未回应华尔街日报的置评请求。

习近平于今年2月份宣布抗疫取得胜利说，中国创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。

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