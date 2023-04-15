泽连斯基称同马克龙就其访华成果通话

乌克兰/法国/中国/俄罗斯/乌克兰战争

乌克兰总统泽连斯基周六表示，已同法国总统马克龙就其对中国访问成果进行了交谈，马克龙访华期间的言论在欧洲和美国招致批评。路透社称，乌克兰从战场缴获的俄罗斯武器中发现中国制零件变多。俄罗斯导弹袭击乌克兰东部城市斯拉维扬斯克，造成11人死亡。

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法新社消息，泽连斯基泽连在社交平台Telegram上称，“我与法国总统马克龙进行了将近一个半小时的谈话，讨论了马克龙总统最近访问中国的成果”。

马克龙在对中国进行国事访问后表示，在台湾发生冲突时，欧洲不应自动站队美国或北京，这番言论引起了强烈反应。马克龙并宣称，成为美国的“盟友”并意味着变成“附庸”。

马克龙此次对中国访问，乌克兰战争是主要议题之一，北京是莫斯科的密切伙伴。

泽连斯基周六并表示，对马克龙“谴责俄罗斯人非人道处决乌克兰士兵的恐怖行为”表示感谢。

另据路透社报道，乌克兰总统泽连斯基办公室的高曾幕僚告诉路透社，乌军在俄罗斯用于俄乌战争的武器中，发现越来越多的中国零部件。俄罗斯从西方取得的零件供应量因为制裁而受到限制。

向泽连斯基幕僚长提供制裁政策建议的伏拉苏克（Vladyslav Vlasiuk）表示："从战场取得的武器中，我们持续发现不同的电子零件。"

他透过视频表示："现在的趋势是，西方制造的零件变少了，但有更多不难猜到是哪个国家制造的零件，当然就是中国的。"

自俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰以来，中国一再否认将军事装备运至俄罗斯。俄罗斯侵乌引发西方制裁，包括限制运送军用与军民两用科技产品，包括可用于一般家电或武器的芯片。

乌克兰专家从战场搜集并与路透社分享的情报指出，在海鹰（Orlan）无人机的导航系统发现中国制零件，这款无人机先前是使用瑞士系统。

专家们也回报在俄罗斯战车的火控系统中找到中国零件，这些战车先前是使用法国制零件。

路透社称，无法独立证实上述情报真实性，包括提及的零件是否可能用于非军事用途，或者是否由第3方运交俄罗斯。

据来自乌克兰的消息称，俄罗斯导弹袭击了乌克兰东部城市斯拉维扬斯克，并造成11人死亡，与此同时，德国呼吁欧盟对俄罗斯核工业实施制裁。

顿涅茨克州紧急服务办公室发言人维罗尼卡·帕哈尔周六表示，救援人员已从斯拉维扬斯克一座公寓楼的废墟下挖出了一名妇女的尸体，并在继续搜寻另外4人。

乌克兰通讯社早些时候曾宣布，俄罗斯军队14日对该市至少发射了7枚导弹，其中6枚击中居民区，还有1枚击中了一个公园。

乌克兰内政部表示，此次袭击导致34栋住宅楼、20座私人住宅、基础设施材料以及12辆汽车受损。

乌克兰总统泽连斯基在社交平台Telegram的个人主页上发布了一段视频，并称这是斯拉维扬斯克（乌克兰东部最大城市之一）受到的轰炸，这段视频说道，“俄罗斯人残忍地轰炸了斯拉维扬斯克，并袭击了当地的房屋，不幸的是还有人员伤亡。”

泽连斯基指出，“在光天化日之下杀人的俄罗斯露出了它的真面目”，并强调称，将会追究一切形式的恐怖主义的责任，他们绝不会在自己的土地上留下任何俄罗斯和敌人的痕迹却让他们逍遥法外。

另一方面，顿涅茨克地方当局表示，乌克兰针对亚西诺瓦塔亚市的轰炸，造成了4人死亡、10人受伤。

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