纽约时报：烧钱的中国足球也烧毁了习近平的足球梦

中国足球

2012年2月19日，中华人民共和国副主席习近平在访问爱尔兰都柏林克罗克公园体育场时踢足球。外电评论，金钱腐蚀了习近平的足球梦，多年来中国足球毫无长进。

为了向中共领导人习近平的足球梦表忠，富商巨贾们纷纷大举砸钱挹注，但过度投资难以回本，加上足坛贪腐丑闻一再曝光，当钱烧光也烧毁了习近平的中国足球梦。

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《纽约时报》报导说，这些夸张的烧钱包括，动用巨资收购欧洲足球队的全部或部分股权，中国顶端的富豪和企业大手笔投资球队，还有动辄八位数转会费吸引从未考虑在中国发展的球星全都跑来中国。

象是江苏足球俱乐部的老板是中国口袋最深的富豪之一，2021年初，他的球队在赢得中超联赛冠军仅几个月后就宣告解散。

好比出手阔绰的房地产开发商恒大陷入财务危机之后，广州足球俱乐部遭受降级耻辱，顶级的外国球员抱怨拖欠薪水、不守承诺，他们收拾行李，在终止合约后回国。

上海体育学院经济管理学院教授刘东锋表示：“站在各支球队的角度算一下成本和收入，这根本是不可持续的。”

于是当钱烧光中国足球梦破灭，中国男足低迷不振。

更是中国足球梦的高度期望和极大失望的具体指标，目前全球排名中国男足落后于阿曼、乌兹别克和加蓬等国，牢牢困于实力平庸、可有可无的状态。

《纽约时报》引述中国体育内幕网站负责人德雷尔（Mark Dreyer）表示，中国男足的未来“如果有什么不同的话，那就是按照现在的情况，它只会变得更糟。”

何况近来领导中国足坛的高层纷纷因贪腐中箭落马，中国足球的前景更雪上加霜。

就连向来极力替当局辩护的《环球时报》前总编辑胡锡进也狠批，中国足球烧了大量的钱，出现各种丑闻，“献给国人的尽是赛场上的屈辱”，“烂到根了”。

中国国家体育总局局长高志丹出面喊话：“针对足球领域出现的严重问题，我们一直在深刻反思。”但中超新赛季即将开始，具体时间还没敲定，不过参赛球队数已确定不增反减。

包括先前宣布引进马斯切拉诺（Javier Mascherano）和拉韦齐（Ezequiel Lavezzi）等阿根廷球星的河北队，以及曾获国际足球总会（FIFA）评定“孕育出最早足球形式”的淄博蹴鞠队，都宣布新球季退赛。

无论联赛最终何时开始，中超的规模缩小凸显中国宏大雄心又开倒车。

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