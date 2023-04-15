贝尔伯克在中国亮红线成功？

中国-欧盟-台湾

德国外长贝尔伯克周四到周六访问了中国，德国多份媒体称她是去和中国交锋。媒体总评有褒有贬，但总体评价不高。

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德国电视一台表示：贝尔伯克在访问中国时，向中国亮出了多条红线，警告中国不要武力改变台湾现状。在乌克兰问题和人权问题上，她也表态清晰。但中国继续扩大与俄国的关系。在人权问题上，中国的回应是世界上没有统一的标准。在台湾问题上，中国要求不要干涉内政。她访华成功吗？柏林墨卡托中国研究中心的Houtari认为是成功的，"这是她第一次能够在现场说明德国新中国战略的基本路线。她相对明确地谈到了冲突的中心线。“ 而且德方寻求的是：保持密切接触，更多交流，但不脱钩，并希望把关系中出现的风险降到最低。

《法兰克福评论报》表示，外长贝尔伯克对中国政策的友好批评是必要的，但不足以打动北京政府。为此，欧盟国家必须制定并坚持一项共同战略，以免出现法国总统马克龙访华后的烦恼。但欧盟国家距离这一目标还有很长的路要走。

《马克欧达河报》怀疑贝尔伯克在中国公开表达不满是否明智。该报认为，她的行动在德国的绿党基层应该是会受到欢迎的。但她是否是在为自己的国家服务，那就另当别论。在中国这样一个面子至上的社会里，在公开场合进行言语攻击是一种侮辱。鉴于德国对中国的高度依赖，贝尔伯克过于坦率的言论可能还是会被证明是一个大错误。

《柏林日报》发现：贝尔伯克的到访没有引起中国的最大兴趣，在级别待遇上，她排位“相当低”。

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