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贝尔伯克在中国亮红线成功？

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2023年4月14日星期五，德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克和中国外交部长秦刚在北京钓鱼台国宾馆出席联合新闻发布会。
2023年4月14日星期五，德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克和中国外交部长秦刚在北京钓鱼台国宾馆出席联合新闻发布会。 AP - Suo Takekuma
作者： 柏林特约记者 丹兰
4 分钟

德国外长贝尔伯克周四到周六访问了中国，德国多份媒体称她是去和中国交锋。媒体总评有褒有贬，但总体评价不高。

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德国电视一台表示：贝尔伯克在访问中国时，向中国亮出了多条红线，警告中国不要武力改变台湾现状。在乌克兰问题和人权问题上，她也表态清晰。但中国继续扩大与俄国的关系。在人权问题上，中国的回应是世界上没有统一的标准。在台湾问题上，中国要求不要干涉内政。她访华成功吗？柏林墨卡托中国研究中心的Houtari认为是成功的，"这是她第一次能够在现场说明德国新中国战略的基本路线。她相对明确地谈到了冲突的中心线。“ 而且德方寻求的是：保持密切接触，更多交流，但不脱钩，并希望把关系中出现的风险降到最低。

《法兰克福评论报》表示，外长贝尔伯克对中国政策的友好批评是必要的，但不足以打动北京政府。为此，欧盟国家必须制定并坚持一项共同战略，以免出现法国总统马克龙访华后的烦恼。但欧盟国家距离这一目标还有很长的路要走。

《马克欧达河报》怀疑贝尔伯克在中国公开表达不满是否明智。该报认为，她的行动在德国的绿党基层应该是会受到欢迎的。但她是否是在为自己的国家服务，那就另当别论。在中国这样一个面子至上的社会里，在公开场合进行言语攻击是一种侮辱。鉴于德国对中国的高度依赖，贝尔伯克过于坦率的言论可能还是会被证明是一个大错误。

《柏林日报》发现：贝尔伯克的到访没有引起中国的最大兴趣，在级别待遇上，她排位“相当低”。

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