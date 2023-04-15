赖清德："如果中国对台发动战争 将掀起全球性灾难 中国也难以承受"

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两岸关系紧张之际，台湾民进党提名总统参选人赖清德4月15日周六表示，"战争没有赢家，如果中国对台湾发动战争，将掀起全球性灾难，中国也难以承受"；路透社援引赖清德表示，"台湾要增强国防力量，扮演第一岛链关键角色，保护台湾、印太及维护世界和平"。

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综合中央社及路透社报道，台湾民进党主席赖清德投入2024总统大选，周六从台南出发，授旗给台南市信赖台湾之友会等联合后援会。

赖清德表示，2024选举太重要了，攸关台湾未来、后代子孙幸福及印太地区和平稳定。他说，台湾位处印太第一岛链关键位置，印太人口超过40亿人，GDP佔全球6成，是全世界经济发展最快速的地区，也是地缘政治变化最严厉地区，台湾要扮演关键角色。

赖清德说，民进党过去为民主打拚，未来会为和平奋门。和平无价，战争没有赢家，希望中国清楚了解，如果对台湾发动战争，台湾直接受害，但掀起全球性灾难，中国也难以承受，中国应该善待台湾，否则如何报答台商数十年来在中国的投资建设及解决问题。

赖德德说，中国没有放弃武力犯台，台湾要持续增强国防力量，随时做好准备。他说，没人要主动攻打、侵略、占领中国；即使中国对台湾文攻武吓，台湾也不会改变和平立场及放弃和平机会。

赖清德表示，基于对等尊严原则，台湾将自信地和中国展开交流合作，增进彼此了解、谅解、和解，经由合作达到和平，保护台湾、印太及维护世界和平。

赖清德并表示，拚经济是未来施政重心，将推动加入区域经济，和理念相同国家签订双边贸易协定、投资保障协定，让台湾企业融入新的产业链，立足台湾，布局全球，行销全世界，且在气候变迁、地缘政治变化、新冠疫后经济复苏下，让台湾永续有韧性。

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