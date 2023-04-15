马克龙签署备受争议的退休改革法案 下周一发表电视讲话

法国/退休改革/罢工

法国总统马克龙4月15日周六签署备受争议的退休改革法案，法案文本已在法国官方公报刊发，成为新的法律，法国法定退休年龄从62岁提高到64岁。新的法律招致工会及反对党强烈指责。马克龙将于下周一向法国民众发表电视讲话。各工会酝酿在5月1日劳动节举行更大规模反对退休改革的抗议行动。

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法新社消息，在法国宪法委员会通过退休改革法案几小时后，总统马克龙即签署了该法案。而在宪法委员会通过议案后，法国工会联合会呼吁马克龙不要签署这项法案，大批示威者也前往巴黎市政厅附近聚集，抗议法案获得通过。

法国劳动部长杜索普（Olivier Dussopt）周六表示，退休改革法案获得法国宪法委员会批准后，法律将依照最初计划于9月1日生效。

法国总工会CGT 秘书长索菲·比内周六谴责颁布退休改革法案是一项“可耻”的决定；法国民主劳工联合会(CFDT）秘书长劳伦特·伯杰则对“蔑视劳动者”的做法表示遗憾。

法国工人力量总工会(FO)代表弗雷德里克·苏约(Frédéric Souillot） 表示：“这种速战速决的方式是挑衅行为。”

法国社会党（PS）第一书记福尔对政府“轻视态度”和“过分举动”表示遗憾，他称将退休年龄从62岁提高到64岁是对民主的践踏。

总统府爱丽舍宫宣布，总统马克龙将在下周一晚间向法国民众发表电视讲话，以平息不满。

法国政府发言人奥利维尔·韦兰 (Olivier Véran) 以失业率和税收下降为例表示，"应该看到退休改革法案积极的一面。

总理博尔内周六在马克龙领导的政党复兴党全国委员会上，表示了政府将继续推进改革的决心。博尔内表示：“我们决心加速进行退休制度之后的改革。博尔内表示，我们要建设一个充分就业、保证平等机会并为公众健康及教育而大胆行动的法国。

工会方面已经拒绝下周二前往爱丽舍宫与马克龙会谈。各工会正在酝酿筹备在5月1日劳动节举行更大规模反对退休改革的抗议行动。

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