习近平派夏宝龙去香港抚平“伤疤”
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香港近年的遭遇，倒是有北京的高官时时以另外一种方式向外界提醒。
全国政协副主席、中国国务院港澳办公室主任夏宝龙4月13日抵港“考察”，4月15日出席“全民国家安全教育日”，他在开幕典礼致词说，“‘条例风波’这场港版‘颜色革命’虽然没有得逞，但这是香港历史上永远抹不去的‘伤疤’，是我们永久的痛，有人想抹去这段惨痛的记忆，这是不可能的。”
有网友“借力打力”，“是啊，香港的伤疤不是北京拿刀子割的吗？有人想抹去这段惨痛的记忆，这是不可能的”。
2019年，香港爆发“反送中”，持续半年之久，“反送中”最先因为港府要修法，把“逃犯”送审中国大陆，港人意识到“一国两制”以及香港的司法独立因此面临危险，于是爆发规模巨大的抗议运动。港人的诉求后来扩大到要求“直选”，这其实是为铺垫香港回归中国的『中英联合声明』指出的前景，结果遭到北京“秋后算账”，中国人大取代香港立法会制定港版国安法，把不少泛民人士抓去审判，独立媒体或关或停，许多人逃离了香港，昔日的“东方明珠”“自由港”失去了颜色。
夏宝龙是中国国家主席习近平授意来港的，他致词时先讲习近平去年视察香港时希望“家和万事兴”，“香港不能乱也乱不起”，“习主席关怀香港”，然后夏宝龙代表大家说：“这是全体香港人民的共同心声。”
香港近日风景与昔日大不同，中央大员抵港，在镇压“颜色革命”中有功的前警察头子、现在的香港特首李家超带头，在正式讲话中一口一个尊称夏宝龙“主席”，夏宝龙笑纳。有网友说，“全国政协主席是王沪宁，夏宝龙是副主席，他也不害怕人家说他僭越？”
这位副主席讲起话来有点笑里藏刀，称港版“颜色革命”没得逞，香港需要时刻警惕“街头暴力”卷土重来，他警告说，“游行不是表达利益诉求的唯一方式。”警惕“软对抗”暗中作乱，警惕海外乱港活动倒灌香港，特别是一些反中乱港活动打着所谓人权、自由、民主、民生的幌子，极具迷惑性，切不可掉以轻心。
香港在2020年年中实施『港版国安法』之前，是中国大陆唯一一块自由自治的特别行政区，像所有的开放社会一样，游行示威年年有，常常有，连续三十年举行盛大的烛光晚会，纪念八九六四牺牲的英烈。北京控制香港后，很少允许港人“游行示威”了，当局说这是“街头暴力”，而公开批评当局的声音，被称为“软对抗”，自由媒体基本绝迹了，『苹果日报』创始人黎智英被判重刑，大牢囚禁。习近平的钦差夏宝龙应该高枕无忧了，为什么还要警告香港“切不可以掉以轻心？”
有人评论说，北京当局不希望在中国大陆旁边有一盏自由的明灯，让香港“人权”“法治”“民主”的理念传染大陆，现在当局得手了，但还是担心港人总记着过去自由的时光。怎么办？
夏宝龙致词时说了一句大实话：他“希望香港天天办会展、搞创科、拼经济、跑马、跳舞、炒股、搵大钱”。
港人本来不太关心政治，勤劳，赚钱是正道，这本来是他们以前的日常，后来在北京的压力下，他们仅仅有了一些不满和诉求，而且那也不过是要求“维持现状”，他们害怕失去“一国两制”，结果北京把承诺五十年不变的资本主义制度提前25年收回了。
夏宝龙继续致词，希望香港“要繁荣昌盛，不要凋敝衰败”，这话至少吐露了一点实情，今天的香港失去了昔日的繁荣昌盛。至于自由的程度，每况愈下。
根据美加两国智库2月初公布的最新『全球人类自由指数』排名，香港排名继续下跌，跌至全球第34位。研究报告指出，中共打压港人自由，破坏“一国两制”，令香港成为十三年间自由度十大恶化地区之一，若非疫情令其他地区自由度下跌，香港跌幅会更严重，预料未来排名会继续下滑，直指香港堕入暴政是一个悲剧。
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