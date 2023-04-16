习近平派夏宝龙去香港抚平“伤疤”

中共大员赴港强化国安教育

2023年4月15日，中国政协副主席、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙在香港的国家安全教育日开幕式上讲话。他称，游行不是表达利益诉求的唯一方式。

香港近年的遭遇，倒是有北京的高官时时以另外一种方式向外界提醒。

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全国政协副主席、中国国务院港澳办公室主任夏宝龙4月13日抵港“考察”，4月15日出席“全民国家安全教育日”，他在开幕典礼致词说，“‘条例风波’这场港版‘颜色革命’虽然没有得逞，但这是香港历史上永远抹不去的‘伤疤’，是我们永久的痛，有人想抹去这段惨痛的记忆，这是不可能的。”

有网友“借力打力”，“是啊，香港的伤疤不是北京拿刀子割的吗？有人想抹去这段惨痛的记忆，这是不可能的”。

2019年，香港爆发“反送中”，持续半年之久，“反送中”最先因为港府要修法，把“逃犯”送审中国大陆，港人意识到“一国两制”以及香港的司法独立因此面临危险，于是爆发规模巨大的抗议运动。港人的诉求后来扩大到要求“直选”，这其实是为铺垫香港回归中国的『中英联合声明』指出的前景，结果遭到北京“秋后算账”，中国人大取代香港立法会制定港版国安法，把不少泛民人士抓去审判，独立媒体或关或停，许多人逃离了香港，昔日的“东方明珠”“自由港”失去了颜色。

夏宝龙是中国国家主席习近平授意来港的，他致词时先讲习近平去年视察香港时希望“家和万事兴”，“香港不能乱也乱不起”，“习主席关怀香港”，然后夏宝龙代表大家说：“这是全体香港人民的共同心声。”

香港近日风景与昔日大不同，中央大员抵港，在镇压“颜色革命”中有功的前警察头子、现在的香港特首李家超带头，在正式讲话中一口一个尊称夏宝龙“主席”，夏宝龙笑纳。有网友说，“全国政协主席是王沪宁，夏宝龙是副主席，他也不害怕人家说他僭越？”

这位副主席讲起话来有点笑里藏刀，称港版“颜色革命”没得逞，香港需要时刻警惕“街头暴力”卷土重来，他警告说，“游行不是表达利益诉求的唯一方式。”警惕“软对抗”暗中作乱，警惕海外乱港活动倒灌香港，特别是一些反中乱港活动打着所谓人权、自由、民主、民生的幌子，极具迷惑性，切不可掉以轻心。

香港在2020年年中实施『港版国安法』之前，是中国大陆唯一一块自由自治的特别行政区，像所有的开放社会一样，游行示威年年有，常常有，连续三十年举行盛大的烛光晚会，纪念八九六四牺牲的英烈。北京控制香港后，很少允许港人“游行示威”了，当局说这是“街头暴力”，而公开批评当局的声音，被称为“软对抗”，自由媒体基本绝迹了，『苹果日报』创始人黎智英被判重刑，大牢囚禁。习近平的钦差夏宝龙应该高枕无忧了，为什么还要警告香港“切不可以掉以轻心？”

有人评论说，北京当局不希望在中国大陆旁边有一盏自由的明灯，让香港“人权”“法治”“民主”的理念传染大陆，现在当局得手了，但还是担心港人总记着过去自由的时光。怎么办？

夏宝龙致词时说了一句大实话：他“希望香港天天办会展、搞创科、拼经济、跑马、跳舞、炒股、搵大钱”。

港人本来不太关心政治，勤劳，赚钱是正道，这本来是他们以前的日常，后来在北京的压力下，他们仅仅有了一些不满和诉求，而且那也不过是要求“维持现状”，他们害怕失去“一国两制”，结果北京把承诺五十年不变的资本主义制度提前25年收回了。

夏宝龙继续致词，希望香港“要繁荣昌盛，不要凋敝衰败”，这话至少吐露了一点实情，今天的香港失去了昔日的繁荣昌盛。至于自由的程度，每况愈下。

根据美加两国智库2月初公布的最新『全球人类自由指数』排名，香港排名继续下跌，跌至全球第34位。研究报告指出，中共打压港人自由，破坏“一国两制”，令香港成为十三年间自由度十大恶化地区之一，若非疫情令其他地区自由度下跌，香港跌幅会更严重，预料未来排名会继续下滑，直指香港堕入暴政是一个悲剧。

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