人权律师余文生及妻许艳被以寻衅滋事罪刑拘 法广致电八角派出所无人接听

中国/余文生/许艳

中国人权律师余文生及妻子许艳被以寻衅滋事罪刑事拘留。据报余文生被北京八角派出所口头传唤后失联，法广今天16日致电八角派出所试图确认这个消息，未获接听。

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据维权网15日报道，当天有朋友接到余文生儿子的电话，说：他父母（余文生和许艳）被刑事拘留。

另一个消息来源说，余文生和许艳于2023年4月13日16时30分左右被口头传唤到北京八角派出所，此后便再也联系不上。

法广今天4月16日北京时间下午15点半左右致电北京八角派出所，试图确认这个消息，但无人接听电话。

在德国外长贝尔博克访问北京，对中国的人权状况表示关注之际，传出余文生和许艳被中国当局拘留的消息。

欧盟驻中国代表团4月14日在推特上说，“余文生和许艳在前往欧盟驻华代表团的路上被中国当局拘留。王全璋、王宇和包龙军在家中被软禁”。“我们要求立即无条件释放他们，并已向外交部提出交涉，坚决反对这种不可接受的做法”。

据维基百科介绍，余文生，1967年出生在北京，北京商务律师，曾代理多起 法轮功 学员和“709大抓捕”多位维权律师案。2018年1月被当局注销律师证，并因倡议修宪改革而被捕，当年4月19日被控“煽动颠覆国家政权罪”，家属忧心他在牢中遭酷刑。美、德、荷等多国呼吁北京当局释放他，国际特赦组织紧急呼吁营救良心犯。时任德国总理默克尔2018年5月24日访问中国时曾会见余妻许艳。2021年2月余文生获 马丁·恩纳尔斯人权捍卫者奖 。

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