卢拉指控美欧拖延乌克兰战争令人吃惊

卢拉访中之后访阿联酋

巴西总统卢拉结束对中国访问后访问阿拉伯联合酋长国。2023年4月15日： 卢拉和阿拉伯联合酋长国总统谢赫-穆罕默德-本-扎耶德-阿勒纳哈扬在官方招待会上视察阿联酋荣誉卫队。

巴西总统卢拉周日称，他与中国和阿联酋讨论了三国联合调停乌克兰战争事宜，同时指控美欧在拖延战争。美国对此很气愤。

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卢拉周六结束访问中国后来到了阿联酋。他在北京指控“美国在鼓励”乌克兰战争，在阿联酋，卢拉指控美国和欧洲在拖延战争，继续对侵略者和被侵略者不作区分。

卢拉称，这场战争是由于“俄罗斯和乌克兰两国的决策”挑起的。

卢拉对媒体称：“普京总统没有采取任何行动制止战争，泽连斯基总统也没有采取任何行动制止战争。”

卢拉话锋一转，矛头对准西方：“欧洲和美国继续支持战争进程，他们必须坐在谈判桌前说一句：够了!”

卢拉表示他已向阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬以及中国国家主席习近平建议，成立一个多国集团来调解俄乌冲突。

卢拉称，“G20为应对经济危机而组建，现在，应该组建另外一种形式的G20来终结这场战争，恢复和平”。

卢拉称，“昨日我和阿联酋总统谈论的是战争，我和习近平谈论的是战争，我认为我们正在会晤的是一群宁愿讨论和平而不愿讨论战争的人。”

卢拉曾于2003-2010担任巴西总统，今年元月东山再起，再次当选总统。卢拉称巴西“重返国际舞台”，希望他的国家在俄乌战争中扮演调停者角色。

卢拉访问中国时受到习近平的隆重款待，卢拉访问中国时发表的有关俄乌冲突的言论以及质疑为什么所有国家都用美元交易，批评者看来明显是在迎合北京，尤其其不区分谁是乌克兰战争的发动者谁是受害者的立场更引起外界质疑。

卢拉口中的乌克兰战争更像是美国发动的战争，他在中国说，“美国必须停止鼓励这场战争，一切应从和平开始。”

卢拉在阿联酋的表述更进一步，对普京和泽连斯基各打一棒，称他们对战争均负有责任。

西班牙欧洲通讯社报道，美国政府对卢拉有关华盛顿的言论感到气愤，美国官员表示，美国没有施压巴西不要发展与中国的关系或者在美中之间选边站，美国官员认为卢拉最有问题的说法是，华盛顿是结束乌克兰战争的障碍，而中国和俄罗斯则是将结束战争的国家。

卢拉对中国之行很满意。他访问中国时签署了一系列贸易合同，他表示与北京达成了价值相当于100亿美元的协议。

卢拉接受央视采访时还说，他常看中国足球联赛转播，没想到这番话引起热议，网友调侃：这有点哪壶不开提哪壶啊。

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