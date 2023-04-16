李尚福会晤普京强调中俄"稳固"关系 普京称赞俄中军事合作

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正在莫斯科访问的中国国防部长李尚福4月16日周日在克里姆林宫与俄罗斯总统普京会晤，李尚福在会晤中赞扬中国与俄罗斯“牢固”关系"超越了冷战时代军事政治联盟"；普京则称赞俄中的军事合作。

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法新社消息，俄罗斯电视台对普京会晤李尚福进行了报道，据俄方的翻译，李尚福在会晤中表示，"我们保持着非常牢固的关系，(这种牢固的关系）超越了冷战时代军事政治联盟，中俄关系"非常稳固"。

李尚福并说：中国与俄罗斯的关系“已经进入了一个新时代”。

李尚福向普京表示： “这是我就任国防部长以来首次外访，我特地选择了俄罗斯，以强调两国关系的特殊性和战略上的重要性”。

俄罗斯国防部长谢尔盖绍伊古也出席了这次会晤。

普京则是赞扬俄中两国之间的军事合作。普京说："我们两国关系在各个领域都有长足进展，在经济、社会、文化和教育以及军事领域。"

普京表示，"俄中正积极进行军事部门之间的合作，定期互换信息，并在军事技术合作领域进行合作，以及在不同地方进行联合演习"。普京称，“这是加强俄中关系高度信任和战略性质的另一个关键领域”。

北京上周宣布李尚福将于16日至19日对俄罗斯进行正式访问时指出，访问期间李尚福将与俄罗斯军队领导人举行会谈，并参访俄军事院校，当时没有提到他将会见普京。

中国国家主席习近平上个月在莫斯科与普京会晤。

自从去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，莫斯科和北京已经采取行动进一步加强两国经济、政治和军事关系。

法新社称，自俄罗斯入侵乌克兰以来，北京一直宣布中立，但从未谴责过俄罗斯的入侵。 习近平也从未与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。

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