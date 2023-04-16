李尚福抵达莫斯科 普京立即与他会面

俄罗斯/中国/军备

中国国防部长李尚福周日抵达莫斯科访问，当天俄罗斯总统弗拉基米尔-普京就与他举行了工作会议。之前中国宣布此次访问时并没有透露普京与李尚福的会面。

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路透社今天4月16日发自莫斯科的消息说，塔斯社援引克里姆林宫发言人佩斯科夫的报道了普京与李尚福在莫斯科会面的消息。而北京两天前宣布李尚福将访莫斯科时，仅说他将与俄罗斯国防官员会面，没有提到普京与他的会面。

克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉塔斯社，有关普京总统与李尚福部长这场工作会议的细节将在晚些时候公布。

习近平刚于3月在莫斯科与普京会了面。自2022年2月莫斯科派遣数万大军入侵乌克兰以来，俄罗斯和中国已宣布建立"无上限"的亲密伙伴关系，并决定加强两国在经济、政治和军事的紧密联系。

基辅一名高级官员周五说，乌克兰部队在俄军用于乌克兰战争的俄制武器中发现越来越多的中国部件。但是中国一直否认向俄罗斯提供军事装备。

由于李尚福在出任中国国防部长之前，曾任中央军委装备发展部长，主管军备弹药等物资，并在2018年因向俄罗斯供应武器而被美国政府列入制裁清单。

这次李尚福首次以国防部长的身份访问俄罗斯，背景是在乌克兰大反攻之前，俄乌都努力筹集军需弹药。因此，外界尤其担心李尚福此访的目标，是向俄罗斯侵略者提供致命武器。

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