联合国人员在苏丹冲突中遇害：古特雷斯称必须将责任者绳之以法

苏丹/联合国/冲突

2021年政变夺权的苏丹军事将领之间爆发武装冲突，造成包括3名联合国工作人员在内超过50名平民死亡。联合国秘书长古特雷斯发言人4月16日周日表示，必须尽快将造成三名联合国工作人员丧生的责任者绳之以法。法国外交部周日发表声明对联合国人员遇难表示遗憾，并呼吁各方立即停火。安理会周一将召开闭门会议讨论苏丹局势。

广告 继续浏览后续

法新社消息，古特雷斯发言人杜加里克周日在一份声明中表示，联合国秘书长强烈谴责造成平民及联合国人员伤亡的冲突，必须对责任者绳之以法。据外交消息人士表示，联合国安理会将于周一召开闭门会议，讨论苏丹局势。

法国周日也对联合国世界粮食计划署和非政府组织的几名人道工作者在苏丹内乱冲突中遇难表示遗憾。法国外交部周日发出声明，再次呼吁苏丹各派尽一切可能结束战斗并防止任何升级”，法国同时呼吁充分尊重并保护人道主义工作人员的安全。

苏丹武装部队与快速支援部队，上周末开始，在首都喀土穆等多地突发武装冲突，双方周日持续激战。医生组织说，增至最少56人死亡，近600人受伤。

联合国特别代表证实，世界粮食计划署三名工作人员，在苏丹的冲突中丧生，联合国对此感到震惊，并暂停粮食署在当地的工作。

苏丹政府军周日宣布，同意联合国提议开设安全的人道走廊，用于疏散伤者等目的。

法新社报导，苏丹政府军还提到，人道走廊开设时间将从国际标准时间14时起维持3个小时。

快速支援部队也发布声明说，已经同意开设人道走廊，尽管他们声称开设时间会持续4个小时。

联合国秘书长苏丹事务特别代表、联苏综合援助团团长佩尔特斯（Volker Perthes）周日强烈谴责苏丹我最传统，并重申平民和人道主义援助人员“不应成为袭击的目标”。

声明指出，世界粮食计划署的三名雇员15日在苏丹北达尔富尔州卡布卡比亚（Kabkabiya）执行任务时因冲突爆发而殉职，另有两人受伤。佩尔特斯对殉职的工作人员家属致以最深切的慰问。

另有报道称，在达尔富尔地区的多个地点，联合国及其他人道主义机构的驻地房舍成为抛射物和趁乱打劫的目标。佩尔特斯对此表示极度震惊，并称这些反复发生的暴力行为扰乱了救生援助的提供，“这些行为必须停止”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅