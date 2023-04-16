G7外长会议日本开幕 确认台海和平稳定的重要性

七国集团/台海局势/日本/欧盟

七国集团外长会议4月16日周日晚在日本长野县轻井泽町开幕，日本外务大臣林芳正主办工作餐会，讨论议题包括中国在台湾周边加强军事演习等，并确认台海和平稳定的重要性。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，欧盟希望缓和台海紧张局势，任何以武力改变(现状）都是不可接受的”。

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综合法新社及日本产经新闻报导，G7外长会议周日晚开幕，美国国务卿布林肯、法国外交部长科隆纳等G7各国外长出席。林芳正作为主席举办工作晚餐会，与会人士边共进晚餐边讨论，针对涵盖中国、朝鲜在内的印度太平洋地区局势进行意见交换，一致同意反对以武力片面改变现状的企图。

有关对中国的关系，林芳正强调，已直接表明G7的忧虑，要求中国身为国际社会有责任的一员，在全球性的课题上进行合作，建立具建设性且稳定性关系。

报导说，对此，出席的G7各国外长持相同的看法。会上也确认了台湾海峡和平稳定的重要性。

欧盟外交与安全政策高级代表、欧盟委员会副主席博雷利因新冠检测呈阳性，透过视频与会。博雷利表示，“我们希望看到台湾海峡的和平与稳定”。博雷利说，“欧盟的立场是一个中国政策，我们尊重并将继续支持这一立场，但我们也希望缓和紧张局势，任何以武力改变(现状）都是不可接受的”。

针对朝鲜宣布13日试射了新型固态燃料洲际弹道导弹（ICBM），林芳正表示深感忧虑。G7强烈谴责朝鲜不断发射弹道导弹的行径。

G7外长会议17日周一将针对俄罗斯侵略乌克兰的局势进行讨论，预料将确认对俄罗斯采取更严厉的制裁措施以及持续支援乌克兰的方针。

G7外长会议18日闭幕，林芳正将于18日中午出席记者会，说明会议成果并公布G7外长联合声明。

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