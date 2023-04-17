中国篮球也涉打假球 网络热搜很关注

中国/篮球/假球

4月14日晚，CBA(中国职业篮球联赛)季后赛12进8比赛，上海男篮108-104战胜江苏男篮。江苏男篮在比赛最后时刻连续出现5次低级失误，引发球迷质疑。比赛结束之后，“假球”“江苏男篮最后时刻连续失误”等关键词冲上微博热搜榜。中国篮协今日凌晨发布通报回应球迷质疑，但称是消极比赛而避提“假球”。

广告 继续浏览后续

据星岛日报今天报道此假球赛时称是CBA爆史上最“假”的一场比赛。并称球迷差不多一致认为这是一场“假球”，可能涉及赌球，或有幕后交易。有球迷表示，中国男篮或也需要和男足一样，“来一场打腐风暴了”。

据该报道，有球迷把这场比赛的最后三分钟视频发到了互联网，称其为“CBA史上最假的一场比赛”。由比赛视频可以看到，江苏男篮在最后1分36秒时还手握4分领先优势的情况下，但就突然连续出现多次失误，包括底线发球直接给了对手被上海队形成反击、外援后场背后运球竟运到了屁股上失误被抢断、前场进攻被抢断反击、外援带球掉球导致回场违例等。江苏男篮在形势大优的情况下被对手连得10分，最终以4分之差输掉了比赛。

据该报道，中国篮球协会纪律与道德委员会17日发布公告称，消极比赛属实，上海久事与江苏肯帝亚被取消本赛季参赛资格。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅