全球 6国20城声援「47人」案等政治犯　国安法阴霾下戴面具参与

香港/政治

作为香港最大宗国安法案件的民主派「47人」初选案，今(17日)早进入第11周审讯，而在刚过去的周末和周日，来自英澳等六国共20个城市的海外港人以默站等方式声援受审的政治犯。由于有港人在海外发表被指「港独」言论而在返港後被警方以国安法罪名拘捕，不少地方的参与者均获派白色面具或以物蒙面，主办者表示，这象徵香港在国安法下，任何人均须面对政治检控风险。前学者锺剑华直言，情况十分可惜，意味港人身处海外亦无法尽享自由空间。

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上述声援行动的最后一站是在下周日(23日)下午于英国首都伦敦举行的默站，按过往纪录，伦敦的参加者一般是英国各地之冠。根据有上载声援消息到社交平台的港人组织资料显示，在刚过去的周末和周日(15日丶16日)，各地的参加者由加拿大卡加利的二十多人到英国诺定咸的二百多人不等，但更多城市的参加者人数约在50人左右，他们手持47名民主派初选案被告的照片默站以示支持。

但在美国加州，参加者剔除了四名转作控方证人的被告，而换上壹传媒创办人黎智英丶前支联会副主席邹幸彤等其他国安法政治犯的肖像，并呼吁港府释放所有政治犯。

这次「初选无罪 - 声援香港47人案联合行动」由英国的港人组织发起，共有十个城市响应，是有最多城市参加的国家，包括列斯丶曼彻斯特丶雷丁丶萨顿丶布里斯托及爱丁堡，而伯明翰则以摆设摊位及呼吁「香港大笪地」墟市活动参加者写信给英国国会议员，促请英政府关注香港的政局和初选案。「Birmingham HongKongers」成员JK表示，派出500张单张，声言身处海外的港人有责任为在港的港人发声，因为后者已无法发声。而在萨顿，组织者之一的「艺文社」，亦收集了超过二百封信给国会议员，希望英国政府关注事件，其中约三份之一并非由港人撰写。

其次最多城市参与的国家是澳洲，共有五个城市响应，分别是悉尼丶布里斯班丶阿德莱德丶墨尔本及珀斯；另外，美国的纽约和加州，加拿大的温哥华和卡加利，荷兰首都阿姆斯特丹，以及台湾亦在过去两日举办默站活动，以表达对遭受政治逼害的47人以至其他在囚「手足」(2019年反修例运动参与者的昵称)的支持和声援。

参与城市除默站外，亦解释「47人」初选案的问题丶高唱或播放反修例歌曲《愿荣光归香港》，例如列斯在行动中便手持「SAVEHK47」大字呼吁大众关注，触发不少人共鸣。诺定咸港人组织「Nottingham Stands With Hong Kong」表示，除让人关注47人案外，活动更希望向当地人指出中共打压及政治迫害的严重性，让「世界看到中共港共的可耻及丑陋」。

阻吓: 港生日本发帖涉港独 回港后遭国安法罪名拘捕

发起活动的英国港人组织建议其他国家的主办者让参加者戴上白色面具，以表达「任何人都可能成为香港47人」的信息；即使没有戴上面具的，上传照片至社交平台时，亦会对参加者的人脸进行模糊化处理，以免日后返港时被追究。

早前曾传出有在英港人回港后被警方查问海外涉及「港独」言论，最近案例是一名在日本留学的香港女学生3月返港办理更换身份证时被警方拘捕，据其日籍男友表示，警方以她在脸书上发表香港独立言论拘捕她，指她涉嫌触犯煽动分裂国家罪，触发国安法的域外法律效力在全球生效的忧虑，披露此事又一直关注中港人权的日本东京大学教授阿古智子认为，事态十分严重，暂时不会前往中国和香港。

身处英国的理工大学前社会学者锺剑华表示，事件明显是要阻吓海外港人在海外参与社运活动，令他们有所顾忌和保持低调，因为不少人仍有回港探亲或办事的打算。他形容，情况十分可惜，就是港人已离开香港，却仍受国安法威吓，无法尽享海外的自由空间。但他希望，海外港人即使不公开参与社运，仍尽量向邻居好友传扬香港的事情。

不过，最近香港的台湾，其声援行动参加者并无蒙面，他们昨在台北西门町于摄氏32度的天气下丶手持「默站声援丶初选无罪」标语，默站近两小时。曾被中国关押五年的台湾非政府组织工作者李明哲是约五十名参加者之一，身穿黑衣的他向媒体表示，

议员反对财政预算案也可被当作颠覆国家政权，是最荒谬的地方，可见「一国两制」已彻底死亡，中国却还要以「一国两制」统一两岸，反问「台湾人要过香港现在的这种日子吗？还是保护台湾现在的民主自由？」。

各地的活动除引起当地居民关注外，亦获得部分议员支持，例如英国保守党议员史古里（Paul Scully音译）便出席萨顿的声援行动，他更向港人保证，会把活动信息传扬，并继续在议会为港人发声。

「47人案」缘起民主派在2020年的立法会选举前进行民间初选，使民主派有更大可能取得立法会过半数议席，从而迫使港府更听从民意，但中方官员认为，当中有人要无差别地否决财政预算案，是有意颠覆政权，警方国安处人员在2021年2月大举拘捕53名参与初选的民主派人士，并控以《港区国安法》的「串谋颠覆国家政权罪」，案中多名被告自此还柙，「未审先囚」两年多，其后在今年2月开审，审期90天。主办组织认为，这是国安法实施后最大规模丶几乎涵盖全港民主派所有政治光谱代表人物的审讯，但国际社会的关注度却逐步下降，于是发起声援行动。

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