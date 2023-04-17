卢拉展现与习近平联手反美立场

巴西/卢拉/美国

尽管巴西总统卢拉结束对中国访问已经有数日，卢拉在中国展现与习近平一起反美继续引发关注。早前卢拉访问美国时，曾斩钉截铁赞誉巴西与美国在同一世界民主自由阵营的团结与合作。

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据华尔街日报今天报道称，中国领导人习近平和巴西总统卢拉上周五在北京的一次会议上展现出对抗美国外交和贸易政策的统一姿态，北京方面对美国主导的遏制中国行动的抵制由此增添了几分分量。

卢拉在与习近平会晤后在Twitter上写道：“我们将努力扩大贸易，平衡世界地缘政治。”习近平称巴西左翼领导人卢拉是“中国人民的老朋友”，“曾推动两国关系实现跨越式发展”。

在与习近平会晤之前，卢拉花了两天时间走访中国各地。此前巴西在卢拉的右翼前任博索纳罗(Jair Bolsonaro)领导下经历了一段相对孤立的时期，卢拉此行是为加深与该国最大贸易伙伴的关系所采取的部分行动。与博索纳罗及其亲华盛顿的立场相反，卢拉利用他的行程推动中国和巴西在全球经济基础设施中发挥更大作用。上周四在上海的一次演讲中，卢拉将矛头指向了美元的全球主导地位，这也是对中国政府希望提高人民币贸易效用的一种认同。

卢拉在其盟友、巴西前总统罗塞夫(Dilma Rousseff)就任新开发银行(New Development Bank)行长的就职典礼上发表讲话时说：“每天晚上我都会问自己，为什么每个国家都需要用美元进行交易？在金本位制消失后，是谁决定用美元？”新开发银行是一个多边机构，由包括巴西和中国在内的金砖国家(BRICS)成员创建。

该报道引述分析人士称，在法国、西班牙、新加坡、马来西亚和欧盟委员会领导人最近访问中国后，卢拉的到访将有助于习近平发展中国全球影响力的行动。

卢拉在2003年至2010年期间担任巴西总统，今年1月再次出任总统，他一直声援北京方面抵制美国压力的行动。

美国官员此前曾游说巴西支持将华为排除在5G网络之外的行动，理由是担心华为的设备会被用于监控。博索纳罗此前迫于农户们的压力而同意允许华为进入巴西，这些农户担心中国政府会利用大宗商品出口来报复针对华为的限制。

2009年，中国取代美国成为巴西最大的贸易伙伴。中国是巴西大豆、铁矿石和原油的主要买家，根据政府数据，去年巴西对华出口总额为897亿美元。巴西也是中国投资的主要目的地，特别是在信息技术、电力、石油和天然气领域。

据华尔街日报称，习近平和卢拉都对乌克兰冲突如何影响全球南方表示关切。眼下战争扰乱了供应链，并引发大宗商品价格波动。卢拉曾提议与印度、印尼等国组成“和平俱乐部”，以斡旋俄乌停战。虽然巴西支持联合国大会谴责俄罗斯入侵乌克兰的决议，但卢拉去年表示，泽连斯基与普京一样对战争负有责任。他还提出，基辅方面可能不得不放弃被俄罗斯吞并的克里米亚领土，乌克兰拒绝了这一提议。

安全和国际关系分析人士曾质疑，推动和平的外部努力是否会取得任何突破，因为乌克兰决心收复失地，而普京显然不愿撤兵。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E5%92%8C%E5%B7%B4%E8%A5%BF%E6%80%BB%E7%BB%9F%E5%8D%A2%E6%8B%89%E8%A1%A8%E7%8E%B0%E5%87%BA%E5%AF%B9%E6%8A%97%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E7%9A%84%E7%BB%9F%E4%B8%80%E7%AB%8B%E5%9C%BA-e6f5e710

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