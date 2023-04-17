卢拉称在巴西常看中国甲足赛 引网上一片嘲笑

巴西/卢拉/足球/中国/假球

世界足球大国巴西总统卢拉在中国访问时对央视采访侃谈称关注中国足球，常看中国甲级足球联赛。他人走话音仍绕梁不止，网上争议也热闹，批评他讨好过分，由此更奚落中国足球的声音，此起彼伏。

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据中央社报道称，巴西总统卢拉日前访中期间，公开称自己时常关注并收看中国足球联赛，引来中国网友一片调侃与嘲讽。有人指“不聊中国足球，我们还是朋友”；有人则说，“咱们还是聊聊世界和平吧”。

卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）日前率领规模庞大的代表团访问中国，备受中方重视。但卢拉诸如“为何所有国家要用美元，不能用人民币结算”、“无人能阻止巴西与中国改善关系”及“时常关注并收看中国足球联赛”等语，甚至向人民英雄纪念碑献花，仍令外界侧目不已。卢拉14日在中国访问时曾接受央视“高端访谈”节目专访。他当时指称，自己时常关注在中国进行的足球比赛，会收看巴西电视频道播放的中国足球联赛，因为有很多巴西球员在中国踢球。

中国足球、特别是国家男足长期以来在民间形象不佳，职业足球最近更深陷假球与腐败风暴。有网友表示，一个足球大国总统居然会看“足球小国”的足球，“为了从中国拿合同，也是拼了”；有人则说，这“太给中国足球面子了”；还有人说卢拉，“他马克龙那算啥？让你看看我的诚意”。

据中央社称，更多网友则借此反讽中国足球说，“老卢（鲁拉），咱还是聊聊世界和平吧”、“咱们还是聊聊经济和未来吧”、“不聊（中国）足球，咱们还是朋友”、“不至于，真不至于”、“伤口撒盐了”、“别看大爷（鲁拉）年纪大，心脏还挺好”。

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