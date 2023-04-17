台湾外交部感谢比法外长支持维持台海现状与区域和平稳定

台湾/中国/政治

这是一幅2023年4月11日拍摄的插图，图中展示的中华人民共和国和中华民国国旗前可以看到士兵的微型模型。

抗议台湾总统蔡英文和美国众议院议长麦卡锡会晤，中共日前在台湾海峡中北部进行联合巡航，对此，比利时外交部长拉碧及法国外长柯罗娜分别表示支持维持台海现状。台湾外交部今天(17日)感谢欧盟及其会员国政府高层在七大工业国集团（G7）外长会议前夕持续声援台湾，重申支持维持台海现状及区域和平与稳定。

广告 继续浏览后续

比利时外交部长拉碧（Hadja Lahbib）4月13日在比利时联邦众议院答复有关比利时对中国大陆环台军演立场的质询时表示，比利时密切关注台海情势发展，中国大陆继2022年8月后，再次对台湾展开军演，令人忧心。比利时对台海立场清楚且明确，要求相关各方自制及维护台海现状、谴责挑战现状的片面行动，并呼应欧盟外交及安全政策高级代表波瑞尔（Josep BORRELL）日前发表专文中的观点。

法国外长柯罗娜（Catherine Colonna）4月15日和16日，也分别在演说及受访等公开场合明确表态指出，法国支持维持台海现状的政策并未改变，强调反对任何片面改变现状的举动或在台海使用武力，这是欧洲盟友及美国的共同立场。

针对比利时及法国外长的发言，台湾外交部发言人刘永健今天表示诚挚感谢。他说，面对中国大陆近日借故升高对台军事威胁，发动军演，妄图改变台海现状，外交部感谢欧盟及其会员国政府高层在7大工业国集团（G7）外长会议前夕持续声援台湾，重申支持维持台海现状及区域和平与稳定。

台湾外交部强调，台湾将与所有理念相近民主伙伴持续深化在各领域的交流合作，共同维护台海及区域和平的稳定与繁荣。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅