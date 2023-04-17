在俄罗斯进行“完全战备状态”下的军事演习期间，普京对到访的中国国防部长表示: 希望中俄两军加强联合演训

军事

莫斯科 – 在俄罗斯对太平洋舰队“完全战备状态”下突击检查的同时，中国国务委员兼国防部长李尚福访问俄罗斯。俄罗斯总统普京希望加强中俄两军联合演训。普京对李尚福说：“我知道，您有一个很好的工作计划，非常丰富的工作计划”。普京表示，俄中正积极进行军事部门之间的合作，定期互换信息，在军事技术合作领域进行合作，并在远东地区、欧洲、以及陆海空的不同战区举行联合演习。一名美国政府高级官员警告，之前美国掌握的俄罗斯关于中国意图的情报可能有，没有迹象表明中国已决定向俄罗斯提供致命援助。

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俄罗斯正在进行“完全战备状态”下的军事演习

俄罗斯国防部长绍伊古4月17日去克里姆林宫与俄罗斯总统普京会面。绍伊古向普京汇报了对俄罗斯太平洋舰队突击检查的情况。

绍伊古在与普京会面时称：“按照您的决定，对太平洋舰队的突击检查从4月14日启动。动用超过2.5万名军人、167艘军舰与保障船——其中包括12艘潜艇、89架飞机与直升机。”

俄罗斯卫星通信社报道，绍伊古说：受检部队进入了“完全战备状态”。在设置的限制条件下，军人们完成各种训练和战斗任务，开展受控射击和战术演练，处理兵种协作的相关问题。

普京对绍伊古表示：突击检查第一阶段确实过关了，检查突然开展，水平很高。

俄防长介绍称，目前，对太平洋舰队的突击检查正处于第二阶段——转移至鄂霍次克海南部机动作战并“查看水下情况”。期间还将检查战略导弹潜艇的战斗稳定性和开火准备情况。

俄国防部的检查将从4月18日步入最终阶段，将通过电子发射演练导弹打击。按计划，多艘战略导弹艇将前往太平洋中部，对假想敌军舰群开展模拟打击。

普京对到访的中国国防部长表示: 希望中俄两军加强联合演训。我知道，您有一个非常丰富的工作计划

在俄罗斯对太平洋舰队突击检查的同时，中国国务委员兼国防部长李尚福正在俄罗斯访问，当地时间4月16日他与俄罗斯总统普京举行了会谈。

普京在会晤中提出希望。他说，俄中军事合作在两国关系中占有重要地位，希望两军加强联合演训、专业交流等领域合作，不断深化两国战略互信。

就中俄军事关系的现状，普京表示，俄中正积极进行军事部门之间的合作，定期互换信息，并在军事技术合作领域进行合作，并在远东地区、欧洲、以及陆海空的不同战区举行联合演习。他相信，这是加强俄中关系高度信任和战略性质的另一个关键领域。

普京说：“我们一直在积极进行军事部门之间的合作，定期互换对我们有益的信息，在军事技术领域进行合作， ”

普京对李尚福说：“我知道，您有一个很好的工作计划，非常丰富的工作计划。”

根据3月22日发布的中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，中俄双方将定期组织海上、空中联合巡航和联演联训，加强包括现有双边机制下两军各项交流合作，进一步深化军事互信。

李尚福向普京表示，中方愿同俄方一道，全面落实两国元首共识，进一步密切两军战略沟通，加强多边协调配合，为维护世界和地区安全稳定作出新贡献。李尚福表示，中俄关系已超越冷战时期的同盟。而他特意选择俄罗斯作为自己履新后的首次国外访问，是希望强调两国关系的特殊性和战略意义。

中国外交部发言人汪文斌4月17日在例行记者会上重申，中俄双方始终坚持不结盟、不对抗、不针对第三方的原则，发展相互尊重、和平共处、合作共赢的新型大国关系。中方愿同俄方一道全面落实两国元首达成的重要共识，推动两国新时代全面战略协作伙伴关系向前发展。

关于乌克兰问题，汪文斌也重申，“我们在相关问题上的立场也是一贯、明确的，我们始终坚定致力于劝和促谈，愿继续同国际社会一道，为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。“

14日，中国国防部新闻发言人谭克非发布的信息说，访问期间，李尚福部长将与俄军队领导人举行会谈，参访俄军事院校。谭克非表示，近年来，在两国元首的战略引领下，中俄两军关系持续保持高位运行，战略沟通、联合演训、务实合作等取得新进展，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系不断充实战略内涵。

美国政府高级官员警告: 情报可能有误，没有迹象表明中国已决定向俄罗斯提供致命援助

纽约时报报道，一名美国政府高级官员警告，没有迹象表明中国已决定向俄罗斯提供致命援助，之前美国掌握的俄罗斯关于中国意图的情报可能有误。

这份情报指的是2月23日国家情报总监办公室一份名为“观察报告”的六页文件。文件显示，美国信号情报部门了解到，根据俄罗斯对外情报局的说法，中国的中央军委“批准向俄罗斯在乌克兰的战争提供额外的致命性武器援助”。根据美国的报告，俄罗斯情报部门评估称，中国“希望对交易保密，并准备将军事援助伪装成通过海运、铁路和航空运送的民用设备”。

从文件看来，还不清楚中国人是否告诉俄罗斯人他们将要提供援助，或者俄罗斯人是否在监视中国人。

观察报告不是最终的情报结论，而是汇编了在它发出前几个小时情报机构收到的各种说法，其中一些来自单一信源，通常没有深入的背景信息。

拜登政府指责中国可能向俄罗斯提供军事支持，这是加剧北京和华盛顿之间紧张关系的几个争端之一。中国外交部称这些指控是“无端猜测抹黑”。

俄罗斯舆论: 中俄两国领导人之间达成的协议需要尽快履行

俄罗斯tsargrad电视台称，中国国防部长对俄罗斯的访问表明，两国领导人之间达成的协议需要尽快履行。“中国国防部长李尚福对俄罗斯的访问证明了两国关系的稳固性。”

俄罗斯“今日政治”网援引俄军事专家的话称，双方将讨论两国军队进一步加强合作和安全问题。

中国在法国总统访华期间就俄乌战争与法国一起表达的共同立场 : 支持恢复乌克兰和平的努力，呼吁不采取任何可能加剧紧张风险的行动

法国总统马克龙10天前刚刚访问过中国。在马克龙总统访华期间 (4月7日) 中国政府和法国政府签署的联合声明。声明说，双方支持一切在国际法和联合国宪章宗旨和原则基础上恢复乌克兰和平的努力。

双方反对针对核电站和其他和平核设施的武装攻击，支持国际原子能机构为促进和平核设施的安全安保发挥建设性作用，包括为保障扎波罗热核电站的安全安保所作出的努力。

中法两国重申支持中国、法国、俄罗斯、英国和美国（五常）领导人2022年1月3日发表的《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》。正如声明中所强调，“核战争打不赢也打不得”。两国呼吁不采取任何可能加剧紧张风险的行动。

两国愿加强协调合作，共同维护军控与防扩散体系的权威性和有效性，推进国际军控进程。中法两国重申致力于平衡推进《不扩散核武器条约》核裁军、核不扩散与和平利用核能三大支柱，不断加强《不扩散核武器条约》的普遍性、权威性和有效性。

作为联合国安理会常任理事国，中法两国共同致力于为国际安全和稳定面临的挑战和威胁寻求基于国际法的建设性解决方案，认为应通过对话协商和平解决国家间分歧和争端，寻求在多极世界里强化以联合国为核心的多边国际体系。

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