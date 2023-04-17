把马克龙“异调”讲话放一边 G7在日本显对中国强硬而一致

乌克兰/俄罗斯/台海/中国/G7

周一，在日本浅山脚下，七国集团的外长会议显示对中国带来的挑战形成统一战线，拒绝面对中国产生任何意见分歧。

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在距离日本东京约100公里的豪华滑雪胜地轻井泽举行的G7外长会议上，7国外长们将讨论的大部分时间和内容聚焦中国崛起，并重申了他们对乌克兰在面对俄罗斯侵略战争时的支持。

七国集团（法国、日本、美国、加拿大、德国、意大利和英国）主席国日本在周日晚上组织了一场关于中国和朝鲜的闭门工作晚宴，已经表明了对华立场。根据会议记录，7国外交部长们还谴责了朝鲜最近的导弹发射，并重申了七国集团不接受任何以武力改变现状的企图的坚定决心。

法新社引述日本外相林芳正称，国际社会现在正处于一个历史性的转折点。他强调在这方面七国集团的团结极为重要。

但法国总统马克龙(Emmanuel Macron)最近对中国的评论讲话笼罩着这次会议。马克龙结束在中国访问后，在回程飞机上一次受访中为欧洲 "战略自主 "的必要性辩护，他警告欧盟有可能被卷入华盛顿和北京之间的冲突，特别是在台湾问题上。

在公开场合，美国官员，包括美国国务卿布林肯，都没有谴责马克龙这些言论，而波兰等欧洲国家则对马克龙讲话表现出一些愤怒。

巴黎方面则试图化解争议，重申法国的立场没有改变。据法国部长科隆纳说，法国仍然非常重视对现状的尊重，决心维护台湾海峡两岸的和平与稳定。

据布林肯说，美国外交使团团长和他的法国同行在周一的七国集团会议期间进行了会晤，显示出他们的观点 "趋同"。布林肯肯定说，美国和法国"团结一致。法国外长科隆纳称，“我们明确向世界其他国家发出相同的信号，任何情况都需要尊重国际法，这是各种议题的前提条件。”

就多国纷纷访问中国，美国官员称，"许多部长最近访问了中国，G7会议里有广泛的共识，就是要与中国保持接触"。美国官员说，会里会外都有很多团结一致，这将反映在预计于星期二发表的会议最后公报中。据该消息人士说，部长们将发出这样的信息："我们希望与中国合作，但我们肯定会反对来自中国的任何胁迫"。

部长们还将同意加强努力，防止和应对对俄罗斯的制裁规避，以及警惕第三方对俄罗斯供应武器，法新社说，这可被视为对中国的进一步警告。

法新社也引述专家警告，达成上述共识会有难度。

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