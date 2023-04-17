普京为何第一时间接见中国国防部长？

俄罗斯侵乌战争

中国国防部长李尚福4月16日抵达莫斯科，便罕见地立刻地受到俄罗斯总统普京的接见。

广告 继续浏览后续

北京日前宣布，李尚福将于16-19日访问莫斯科，将与国防部官员会面。据指李尚福应俄罗斯国防部长绍伊古邀请出访，那么，部长见部长，很正常，官方并未提及与普京的会面。

日本庆应义塾大学综合政策系副教授鹤岗路人发现，普京与李尚福会谈的椭圆桌同普京发动侵乌战争前与法国总统马克龙会晤的是一张桌子，但使用的方式截然不同。

从照片看，马克龙那次与普京会谈，普京和马克龙各坐一头，远远地，冰冷地；这次普京见李尚福，面对面，还有俄防长绍伊古陪同，场面亲切，像自家人。

这是形式，再看内容。普京对李尚福说，俄中军事合作在两国关系中占有重要地位，希望两军加强联合演训、专业交流等领域合作，不断深化两国战略互信。

李尚福回应，“中俄军事互信日益巩固，合作成果丰硕”。表示双方要“进一步密切两军战略沟通，加强多边协调配合。”

法国战略基金会政治学者邦达兹看到普京会见李尚福的消息后发推分析，这是中国国防部长上任后的首次出访，与普京会面。他认为这或可能意味着俄对中加快军事技术转让步伐？

普京与李尚福谈话时似乎有意敲打西方人的神经，西方担心中俄军事合作，西方舆论担心李尚福此行私底下与俄罗斯有军火交易，普京就高调强调军事合作，而且强调俄中军事合作占有“重要地位”。

德国外长日前在北京表示， “习主席访问莫斯科显示没有任何一个其他国家具备像中国那样对俄罗斯的影响力。”说道这种地步，欧盟的真实意图是逼北京做点有助于制止乌克兰战争的事，用博雷利的话说，北京如不对制止战争有所贡献，“欧盟就无法维持对中国的信任关系”，至少，欧美希望北京不要向正在从事侵略战争的俄罗斯提供武器。

普京第一时间会见中国国防部长，当然还有另外的需要，俄罗斯侵乌后，普京差不多成了孤家寡人。普京破例会见中国官员的事，还有过一次，2月22日，普京接见中共外交负责人王毅。

法新社当时分析，普京破例在克里姆林宫接待非国家元首的外国官员，凸显俄罗斯与中国友好关系。在侵乌战争一年胶着之际，俄罗斯需要中国的盟友支持。而且，王毅那次去，也有为习近平访俄先行准备的意思。

有分析指，三月份，国际刑事法庭通缉逮捕普京，全世界躲他都躲不及，老朋友，中国国家主席习近平在他被通缉的第三天亲赴克里姆林宫，与他亲密互动，普京是充分理解这份友情的。在这个时刻，能抓住中国，是他的幸运。

俄罗斯媒体曾有报道，俄方对习近平曾说中俄合作无上限，实际上口惠而实不至有所不满。根据此间的分析，中国可能还在掂量，如果向俄罗斯提供致命武器，那就穿越了西方的红线，后果是无法估量的。

李尚福此刻去莫斯科，如此受到重视，行前，就有不少分析怀疑此行可能与中国向俄罗斯提供军援有关，到底如何，目前无法得知。

中国一直否认向俄罗斯运送军事装备，但一名基辅官员上周五表示，乌克兰军队在乌克兰使用的俄罗斯武器中发现了越来越多来自中国的部件。

最近外泄的美国国防部机密文件中也称中共中央军委曾批准向俄罗斯提供军援，但美方表示，到目前为止尚未看到中国军援俄罗斯的证据。

中国外长秦刚日前会见德国外长贝尔伯克时称：“我们没有也不会为冲突双方提供武器。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅