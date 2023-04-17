涉嫌充当中共代理人 两名华人在纽约家中被捕

司法审判

中美 – 美国司法部门17日宣布逮捕了两名嫌疑人。司法部发布的文件说，卢建旺和陈金平周一早些时候在纽约家中被捕。美国纽约州地区检察官布里恩·皮斯表示，“至少有一次，一名中国警察要求其中一名被告（一名美国公民）帮助寻找一名居住在加利福尼亚州的民主活动人士。

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美国纽约州地区检察官布里恩·皮斯（Breon Peace）在记者会上表示，两名嫌疑人因联邦警察调查局搜查一个中国秘密“警察局”而被捕，该机构旨在监视持不同政见者并向其施加压力。

检察官表示，这些案例“进一步说明了中国政府将其专制世界观扩展到这座城市。

在第一次调查中，美国纽约检调逮捕两名男子，涉嫌运作中国海外警察局。61岁的卢建旺（Lu Jianwang，音译）和59岁的陈金平（Chen Jinping，音译）都是纽约市居民，他们面临密谋充当中国代理人和妨碍司法的指控。

法新社报道，在第三项调查中，包括“八名中国政府官员”和“一名在中国工作的美国电信公司前高管”在内的其他十名嫌疑人被控在线监视持不同政见者。

2023年初，美国联邦调查局FBI搜查了位于纽约唐人街一条繁忙的街道上几家寻常公司，包括一家工程公司、一个针灸工作室和一家会计师事务所。一家疑似在没有管辖权或外交批准的情况下运作的中国海外警务服务站。这样的机构在全球有100多个，它们令外交官和情报人员感到不安。

据知情人士透露，FBI反谍报人员于去年秋天搜查了这座大楼，这是布鲁克林美国检察官办公室正在进行的刑事调查的一部分。

爱尔兰、加拿大和荷兰官员呼吁中国停止在它们国家的警务行动。联邦调查局的突然搜查是当局从这类警务站没收材料的第一个已知案例。

因为未获授权谈论FBI的搜查，相关知情人士要求匿名。

但《纽约时报》看到的中国官方新闻媒体报道实名提及了警官和中国地方官员，这些报道对这类行动的描述截然不同。他们吹捧这些办事处的效率，它们通常被称为海外警务服务中心。一些报道称，中国的海外警务站在绕过当地警方的情况下“收集情报”并破获国外犯罪活动。这些公开声明让人猜不透究竟是谁在管理这些办事处。有时他们被称为志愿者；其他时候则是工作人员，至少在一例情况下是主任。

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